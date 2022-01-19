Dream Games'in Değeri 2,75 Milyar Dolara Ulaştı

Üçüncü yatırım turunda, 255 milyon dolarlık yeni yatırım almayı başaran Dream Games, 2,75 milyar dolar değerlemeye ulaşarak dünyanın en değerli mobil oyun şirketlerinden biri oldu. Bu turla birlikte Dream Games'in aldığı toplam yatırım 468 milyon dolara ulaştı. Firmanın ilk oyunu 'Royal Match', 2021'de dünyanın en fazla hasılat yapan mobil oyunlarından biri olurken; ABD, İngiltere ve diğer önemli pazarlarda en büyük ilk 10 mobil oyun arasında yer aldı.