Yüz Maskelerine de Sensör Geliyor: FaceBit Ne İşe Yarayacak?

Bitmek bilmeyen salgın yüz maskelerini hayatımızın yeni aksesuarları haline getirmiş durumda ve ne yazık ki bu kolay kolay değişecek gibi de görünmüyor. Araştırmacılar ise maskeleri daha dayanıklı hale getirmeye devam ederken, kimi girişimcilerden ise daha kozmetik maske çalışmaları görüyoruz. Ancak Northwestern Üniversitesi araştırmacılarının buluşu oldukça ilginç.
Northwestern Üniversitesi araştırmacıları FaceBit isimli yeni bir yonga seti geliştirmişler. Herhangi bir bir N95 maskesi içine entegre edilebilen bu yonga seti, maskeyi takan kişiyi analiz etme imkanı tanıyor. Herhangi bir pil gerektirmeyen bu yonga seti, kullanıcının nefesinden kişinin sağlık analizini gerçekleştirebiliyor, stres seviyesini ölçebiliyor. Öte yandan maskenin direncini de değerlendirebilen yonga seti, şimdilerde henüz test aşamasında. Araştırmacılar, bu testlerin ardından FaceBit'i kullanıma açmayı planlıyorlar.
FaceBit hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.
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