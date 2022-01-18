Yüz Maskelerine de Sensör Geliyor: FaceBit Ne İşe Yarayacak?

Araştırmacılar, geliştirdikleri FaceBit isimli sensörü günlük olarak kullandığımız ve hayatımızın bir parçası haline gelen yüz maskelerine entegre etmeyi amaçlıyor. Peki ama bu sensör ne işe yarayacak?