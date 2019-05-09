Dropbox Soğuk Depolama Maliyetten Tasarruf Edecek
Bulut depolama alanında önde gelen isimlerden olan Dropbox, maliyetleri düşürmek adına yeni bir depolama düzeyi sunacak: Soğuk Depolama!
- Doğan Kürşat Aktaş
Kullanıcılar çoğu zaman, dosyalarını yedekleme amacıyla bulut depolama alanına yükledikten sonra bu dosyalara nadiren erişiyor. Bu durum, Dropbox'ın platformunda soğuk depolama adı verilen yeni bir depolama katmanı oluşturmasına neden oldu.
Dropbox, iş yükünü birkaç yıl önce AWS'den kendi veri merkezlerine kaydırmıştı. Şirket, bunun ardından dosyaların kaydedilme ve erişilme şekli konusunda daha fazla kontrol sağlamak amacıyla Magic Pocket adını verdiği ve kullanıcıların verilerine hızla erişmelerini sağlayan bir depolama mimarisi geliştirmişti.
Ancak Dropbox bünyesinde çalışan mühendisler, zaman içerisinde çoğu kullanıcının dosyaları öncelikle yedekleme amacıyla hizmetine taşıdığını ve nadiren tekrar eriştiklerini fark etti. Doğrusu Dropbox mühendislerinin belirttiği gibi düzenli olarak erişilen dosyaları ve nadiren erişilenleri aynı yöntemlerle saklamak, verimlilik açısından mantıklı değil.
Bu nedenle, Dropbox depolama hizmetini artık iki düzeyde sunacak: -önceden Magic Pocket ismiyle bilinen- Sıcak Depolama ve şirketin dosyaları daha ucuza saklamasını sağlayan Soğuk Depolama adlı yeni bir uzun süreli depolama düzeyi.
Dropbox'ın yeni özelliği açıklayan bir blog gönderisine göre kullanıcılar dosyalarını depolamak için hangi depolama düzeyinin kullanıldığını fark etmeyecek: "Sıcak katman, yüksek depolama yoğunluğuna ve çok hızlı ağ bağlantısına sahip standart Magic Pocket sistemimiz olmaya devam ediyor. Soğuk kadememiz aynı donanım ve ağ üzerinde çalışıyor ancak dayanıklılık veya kullanılabilirlikten ödün vermeden disk kullanımını yenilikçi bir şekilde% 25 azaltarak maliyetten tasarruf sağlıyor. Kullanıcılar için bu deneyim, iki katman arasında neredeyse ayırt edilemeyecek düzeyde olacak."
Şirket, çift katmanlı sistem ile zaman içinde maliyetlerinde yüzde 10 ila 15 tasarruf sağlanacağını tahmin ediyor.
Dropbox'ın Soğuk Depolama katmanı, doğru bir şekilde uygulandığında kullanıcıları tarafından tamamen fark edilmeyecek olsa da son zamanlarda kullanılan dosyaları ve uzun süredir erişilmeyen dosyaları ayırma fikri, dosyaların çevrimiçi olarak nasıl depolandığı konusunda kayda değer bir gelişme sağlayabilir. İleride diğer bulut depolama sağlayıcılarının da bu konuda Dropbox'ı takip etmesini beklemek yanlış olmayacaktır.
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