Ducati elektrikli motosikletini duyurdu!
Ducati, bir elektrikli motosikletini üreteceğini doğruladı...
- Levent Öztürk
Ducati, daha önce de elektrikli motosiklet üretme isteğine daha önce de işaret etmişti ancak artık çok daha anlamlı bir hareketle yeni bir ipucu vermiş durumda. Firmanın lideri Claudio Domenicali, İspanya'daki bir etkinlikte misafirlere "geleceğin elektrik olduğunu" ve firmanın kendi iki tekerlekli EV'sini "üretmekten çok uzakta olmadığını" söyledi. Bölge yöneticisi Eduard Lotthé de bu planlardan 2017 yılında bahsetmişti ancak artık çok daha resmi ve kesin bir şekilde onaylandığı söylenebilir.
Domenicali, elektrikli aracın neleri barındıracağı konusunda ipucu vermemiş olsa da, Ducati markasının genel görüntüsü düşünülürse, bu aracın bir rahat seyahat aracı olmayacağı tahmin edilebilir. Lotthé bir aracın 2021 yılında görülebileceğini önermiş olsa da, bunun kesin bir açıklama olmadığını belirtmekte fayda var.
Ancak firmanın yarışa geç başladığını söylemek de mümkün. Piyasada şimdiden bazı elektrikli motosiklet markaları bulunuyor ve Harley-Davidson gibi daha geleneksel markalar bile bu yarışa katılmış durumdalar. Ducati, EV'lere ilgisini geçmişte de Zero konsepti ve elektrikli bisiklet ortaklıkları ile göstermişti. Şu andaki soru ise elektrikli motosikletin tekil bir model mi olacağı, yoksa daha büyük bir çevre-dostu bir seri haline mi dönüşeceği...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın