DuckDuckGo, Yeni Uygulamasıyla Android Kullanıcılarını Koruyacak!

Hepimizin bildiği (veya bir kısmımızın bilmediği) gibi, Android akıllı telefonunuzdaki uygulamalar etkinliğinizi izliyor ve sizinle ilgili verileri üçüncü taraflara gönderiyor. DuckDuckGo ise, yeni getirdiği Uygulama İzleme Koruması özelliği ile bunu engellemeyi hedefliyor.
Şu anda birçok popüler uygulamada kullanılan izleyiciler, nerede olduğunuzu, ne yaptığınızı ve hatta geceleri kaç saat uyuduğunuz gibi aktivitelerinizi gerçek zamanlı olarak kaydedebilecek şekilde tasarlanmış durumda. Hatta, DuckDuckGo tarafından test edilen AndroidRank.org sıralamasında yer alan popüler ücretsiz Android uygulamalarının yüzde 96'sında gizli üçüncü taraf izleyiciler olduğu ortaya çıktı. Bu uygulamaların yüzde 87'si Google'a, yüzde 68'i ise Facebook'a veri gönderiyor.
Apple bunun önüne geçmek için Uygulama İzleme Şeffaflığı özelliğini getirmiş ve iPhone ve iPad kullanıcılarını izlenmekten korumayı hedeflemişti. Android'de böyle bir özellik bulunmadığından dolayı bu eksikliği DuckDuckGo kapatmaya çalışıyor. Uygulama kurulup bu özellik aktif hale getirildikten sonra DuckDuckGo üçüncü parti uygulamalara veri gönderen bir uygulama tespit ettiği anda bu aktarımı kesiyor ve kullanıcıyı uyarıyor. Arka planda çalışan bu uygulama her zaman aktif ve siz uyurken bile görevini yapmaya devam ediyor.
Beta testlerine hazırlanan uygulama henüz indirilebilir durumda değil. Ancak dilerseniz, buradaki yolu takip ederek beta testi için bekleme listesine kayıt yaptırabilirsiniz...
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