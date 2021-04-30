Uygulama Takibi Şeffaflığı Nedir? iOS 14.5'in Son Özelliği Hakkında Her Şey

Apple, iOS 14.5 ile beraber uygulama izleme şeffaflığı özelliğini de hayata geçirdi. iOS'un en son sürümüne güncelleme yaptıysanız, favori uygulamalarınızı açtığınızda yeni bir bildirim görmeye başlamış olabilirsiniz. Peki uygulama izleme şeffaflığı nedir ve bu, istediğiniz bir şey mi? Sistem net bir şekilde anlatılmış değil ve oldukça kafa karıştırıcı olabiliyor.
Sizin için en iyi seçeneğe karar verebilmeniz için Apple'ın en son veri gizliliği özelliği hakkında aklınıza gelebilecek tüm soruları açıklamaya çalıştık. Ayrıca, kullanmak istiyorsanız özellikleri nasıl değiştireceğinizi de anlatmaya çalışacağız.
Uygulama izleme şeffaflığı nedir?
Uygulama izleme şeffaflığı, adından beklenebileceği gibi, uygulamaların sizi nasıl izledikleri konusunda daha şeffaf olmasını gerektiren bir özellik. Ancak, en azından şimdilik, sizi kendi uygulamalarının ve web sitelerinin dışında nasıl izledikleri konusunda daha açık olmalarını sağlıyor.
Örneğin, Twitter kendi uygulamasını ve web sitesini nasıl kullandığınızı izleyebilir, ancak artık önce sizden izin almadan diğer şirketin uygulamalarını kullanımınızı izleyemez.
Değişiklik ne zaman gelecek?
Zaten gelmiş durumda... Yeni iOS 14.5 güncellemesini yaptığınızda, kullandığınız uygulamalar için sizi izleme iznine sahip olup olmadıklarını soran açılır pencereler karşılayacak. Sizi programı dışında takip edemeyebileceği için her uygulama izin istemeyebilir, ancak bu izni isteyenlerin sayısı şaşırtıcı olacak gibi görünüyor
Neden uygulama izleme şeffaflığını kullanmalısınız?
Öyleyse neden bir uygulamanın sizi izlemesini istersiniz? Her iki şekilde de size tavsiyede bulunmayacak olsak da, izlemeye izin vermenin ana faydası, reklam ve içerik ilgi düzeyidir.
Uygulamalar aktivitenizi takip ettiklerinde, ilgi alanlarınızı daha iyi bir şekilde belirleyebilirler. Bir şirket size genel reklamlar veya önerilen içerik sunmak yerine, size gösterdiklerini gerçekten görmek isteyebileceğinizi düşündüğü şeylere göre uyarlayabilir.
Uygulama takibini neden devre dışı bırakmalısınız?
Bununla birlikte, iPad veya iPhone'unuzu kullanırken her yerde takip edilme fikri sizi korkutuyorsa, izlemeyi kapatmak sizin için en iyi seçenek olabilir.
Uygulamalar, yaptığınız şeyi takip ederek bir kişi olarak kim olduğunuz hakkında şaşırtıcı miktarda bilgi öğrenebilir. Bu bilgiler, size yönelik reklamları ve içeriği hedeflemek isteyebilecek üçüncü şahıslar için de inanılmaz derecede değerlidir.
Özellikle Apple olmayan cihazlarda çevrimiçi izleme konusunda endişeleriniz varsa, bir VPN kullanmak verileri gizli tutmanıza da yardımcı olabilir.
Uygulama izleme şeffaflığı her iPhone'a gelecek mi?
Görüldüğü kadarıyla bu özellik yalnızca iOS 14.5 güncellemesini yapan iPhone'lara (ve iPad OS 14.5 güncellemesini yapan iPad'lere) geliyor. Uygun cihazlar ise şunlardan oluşuyor:
- iPhone 6S, iPhone 6S Plus ve iPhone SE (ilk nesil)
- iPhone 7 ve iPhone 7 Plus
- iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X
- iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR
- iPhone SE (ikinci nesil)
- iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max
- iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max
- Ve iPhone'da değilseniz:
- iPod Touch (7. nesil)
- iPad Mini 4 ve iPad Mini (2019)
- iPad (2017), iPad (2018), iPad (2019) ve iPad (2020)
- iPad Air 2, iPad Air (2019) ve iPad Air 4
- iPad Pro 9.7 (2016) ve iPad Pro 10.5 (2017)
- iPad Pro 11 (2018) ve iPad Pro 11 (2020)
- iPad Pro 12.9 (2015), iPad Pro 12.9 (2017), iPad Pro 12.9 (2018) ve iPad Pro 12.9 (2020)
- iPad Pro (2021) (yayımlandığında)
Uygulama takibini nasıl devre dışı bırakırsınız?
Uygulama takibini devre dışı bırakmak istiyorsanız iki seçenek bulunuyor. iOS 14.5 güncellemesini yaptıktan sonra bir uygulamayı ilk kez açtığınızda, izlemeye izin verme veya engelleme seçeneği ile karşılaşacaksınız.
Alternatif olarak, uygulamalara aynı anda izin vermek veya engellemek istiyorsanız, iPhone Ayarları> Gizlilik> İzleme bölümüne gidebilirsiniz. Buradan uygulamaların izleme isteğinde bulunmasına izin verebilir ve ayrıca her bir uygulamaya verdiğiniz izinleri seçebilir ve değiştirebilirsiniz.
Hangi verilerin izleneceğini seçebilir misiniz?
Ne yazık ki hayır. Sistemin şu andaki hali ile yalnızca bir uygulamanın dış faaliyetlerinizi tamamen izlemesine veya hiç izlememesine izin verebiliyorsunuz. Gelecekte, uygulamaların sizi nerede takip edebileceğini veya hangi verileri toplayabileceğini seçebileceğiniz bir güncelleme olabilir, ancak şimdilik sadece her şeye izin verme ya da her şeyi engelleme seçenekleri bulunuyor.
Ancak, bazı uygulamaların sizi izlemesine ve bazılarının izlememesine izin verebiliyorsunuz.
Uygulamalarının hangi verileri izlediğini öğrenebilir misiniz?
Basit cevap, uygulamalar şu anda özellikle kendi uygulamalarının dışından topladıkları verileri açıklamasalar da, her şeyi izlediklerini varsaymanızdır. Nasıl izlendiğimizi seçebileceğimiz ve seçebileceğimiz bir gün gelirse, daha fazlasını öğrenmeye başlayabiliriz...
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