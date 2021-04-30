Uygulama Takibi Şeffaflığı Nedir? iOS 14.5'in Son Özelliği Hakkında Her Şey

Apple'ın yeni iOS sürümündeki, yani iOS 14.5'teki yeni ve tartışılan özelliği uygulama takibi şeffaflığı nedir, ne işe yarar? Uygulama takibi şeffaflığı hakkındaki her şeyi bu yazımızda bulacaksınız...

  • Levent Öztürk
Uygulama takibi şeffaflığı nedir, ne işe yarar?
Apple

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