Dünya'dan Çekilen En Detaylı Ay Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Gökbilimciler Dünya üzerindeki bir radyo teleskobunu kullanarak inanılmaz bir gözlemsel test gerçekleştirdi. Kullanılan yeni bir radar sistemi Ay'daki Apollo 15 iniş sahasının inanılmaz detaylı bir görüntüsünü ortaya çıkardı.

Dünya'dan çekilen en detaylı Ay fotoğrafı

Batı Virginia'daki Green Bank Teleskobu, yeni bir özel yapım radyo dalgası vericisi ile donatılmıştı. Kasım ayında araştırmacılar, bir test sırasında Ay'a sinyaller gönderdi. Geri aldıkları yansımadan elde ettikleri verilerle de inanılmaz detaya sahip bir görüntü oluşturmayı başardılar. Ay'a beş metre yakında bakan bir gözün görebileceği bir görüntü, karşınızda.

Yukarıdaki fotoğrafta 6 kilometre genişliğindeki Hadley C kraterini ve ortalama 1,2 kilometre genişlikte, 130 kilometre uzunlukta ve birkaç yüz metre derinlikte dar bir çöküntü olan kıvrımlı Hadley Rille vadisi görünüyor. Bu vadinin, milyarlarca yıldan fazla bir süre önce çökmüş olan eski bir lav tüpü olduğuna inanılıyor.

NRAO direktörü ve Associated Universities, Inc. Radyo Astronomi Başkan Yardımcısı Tony Beasley, "bu proje, hem NRAO hem de GBO için yepyeni bir yetenek yelpazesi sunuyor" diyor ve ekliyor: "Daha önce Güneş Sistemi için önemli radar çalışmalarına katıldık, ancak GBT'yi yönlendirilebilir bir gezegen radar vericisine dönüştürmek, ilgi çekici yeni araştırma alanlarını takip etme becerimizi büyük ölçüde artırıyor."

Sistem Green Bank Teleskobu tarafından yayılan radar sinyallerinin Ay'daki Apollo 15 iniş sahasının yüzeyine çarpıp geri yansıması ve daha sonra Dünya'da ABD Virgin Adaları'ndan Amerika Birleşik Devletleri kıtasına ve Hawaii'ye kadar uzanan bir teleskop ağı olan Very Long Baseline Array teleskoplar tarafından gözlemlenmesi ile çalışıyor.

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