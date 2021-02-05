Dünya'dan Çekilen En Detaylı Ay Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Gökbilimciler Dünya üzerindeki bir radyo teleskobunu kullanarak inanılmaz bir gözlemsel test gerçekleştirdi. Kullanılan yeni bir radar sistemi Ay'daki Apollo 15 iniş sahasının inanılmaz detaylı bir görüntüsünü ortaya çıkardı.