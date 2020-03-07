Dünya'da, Dünya'dan daha yaşlı meteorit nasıl bulundu?

Geçtiğimiz haftalarda bilim dünyasını şaşırtan bir keşif yapıldı. Avustralya'da 7 milyar yaşında bir madde bulduğu açıklandı. Bilim insanlarının bu keşfi oldukça şaşırtıcı bulundu. Çünkü Dünya'nın yaşı 4,7 milyar. Peki Dünya'dan daha yaşlı bir madde Dünya'da nasıl yer alıyor? Atlas dergisinde Dr. Umut Yıldız'ın kaleme aldığı yazıda bu sorunun cevabı yer alıyor.
Peki meteoridin yaşı nasıl bulundu?
Keşfi yapan jeolog Philipp Heck, içindeki minerallere ulaşmak için meteoritten bir kesiti ayırıp bunu toz haline getiriyor. Sonrasında toz parçalarını asit ile yakıyor ve aside direnen daha yaşlı mineraller ortaya çıkıyor.
Bu işlem ve meteorit hakkında daha fazla bilgi almak için yazının devamını bu linkten okuyabilirsiniz.
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