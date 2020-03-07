Dünya'da, Dünya'dan daha yaşlı meteorit nasıl bulundu?

4,7 milyar yaşındaki Dünya'da, 7 milyar yaşında bir meteorit bulundu. Peki Dünya'da, Dünya'dan daha yaşlı bir madde nasıl bulundu? İşte sorunun cevabı!