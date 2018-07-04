Dünya Kupası Rekorla Bitecek
2018 Rusya Dünya Kupası final karşılaşması, müthiş bir rekora imza atacak!
2018 Rusya Dünya Kupası finalini kaç kişinin izleyeceğini merak ediyorsanız, bu sorunun cevabı; 1 milyar. Bu sene futbol hayranlarını mümkün olan en iyi şekilde maçları izleyebilmeleri için çeşitli hazırlıklar yapıldı.
Bir futbol maçının kaydedilmesi oldukça karmaşık bir işlem olabiliyor. Öyle ki, maç başlamadan önce yüzlerce saatlik çalışma yapılabiliyor. Ayrıca altyapı için de devasa bir yatırım gerekiyor. Toplamda 300 yayıncı, 210 ülkeye maçları canlı bir şekilde taşıyor.
Dünya Kupası'nın öncesindeki aylarda Fifa, 64 maçın da HDR destekli Ultra HD ile çekileceği ilk sefer olduğunu söyledi. Bu amaçla da her maçı kaydedecek 37 kamera olacaktı.
Karma bir UHD/HDR/1080p düzeni kullanılıyor. Kısaca açıklamak gerekirse, bunun anlamı Dünya genelinde yayımcılar tarafından hangi kalite seçilirse seçilsin kullanabilecekleri bir kayıt olması oluyor. 37 kameranın sekizi UHD/4K formatında çekim yapıyor ve başka 8'i de 1080p/HDR ve 1080p/SDR çift çıkışı ile çekim yapıyor.
En hızlı gollerin bile kaçmayacağından emin olmak için 8 kamera da görüntüleri aşırı ağır çekimde kaydediyor. Bu noktada iki adet de yüksek hızlı kamera da kullanılıyor. Bunlar genellikle Şahin Gözü –maçın genellikle binlerce sahne hızı ile çekildiği ve incelemeler için kullanılabilen görüntüler – gibi işlemler için kullanılan çekimleri kaydediyorlar.
Bu kameralar VAR teknolojisi gibi tekonlojiler için oldukça önemli ve şimdiden maçlardaki bazı tartışmalı pozisyonları çözmek için kullanılmış durumda.
Başka iki kamera da Cinefex helikopter kamerası ve kablolu kamera da bulunuyor. Ayrıca iki ters köşe kameraları ve bir de tünel kamerası bulunuyor. Son olarak da 360 derecelik çekim yapan bir kamera bulunuyor. Bu kamera da futbol maçını sanal gerçeklik ile izlemek isteyen seyirciler için kayıt yapıyor.
Toplamda 370 Sony kamera, 29 XVS değiştiricisi ve 1000'in üzerinde monitör kullanılıyor.
Bütün bunlar Host Broadcast Services (HBS) adlı bir firma tarafından yapılıyor ve aynı firma 2002 Kore/Japonya Dünya Kupası'ndan beri bu görevi üstleniyor...
Levent Öztürk
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