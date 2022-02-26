Mars'ta Görüntülenen İlginç Cisim, NASA'nın Kalıntısı Çıktı!

NASA'nın Perseverance gezgini tarafından çekilen bir karede görülen tuhaf silindir benzeri cisim, bir kez daha herkesi heyecanlandırdı. Meraklı bir kullanıcının Twitter'da yayınladığı mesajda, bunun Kızıl Gezegendeki eski uygarlığın bir eseri veya düşmüş bir UFO parçası olabileceği bile öne sürüldü.
Ancak merak uyandıran öğenin aslında NASA'ya ait bir kalıntı olduğu ortaya çıktı. Bazı kişiler, gezegene çöp attığı için NASA'yı kınadı. Bir kişi, "Henüz gezegene ayak basmadık ve şimdiden çöp atıyoruz" yazdı. Bir diğeri, yıllar içinde geride bırakılan tüm eski görev aygıtları nedeniyle Mars'ın bir "robot mezarlığı" olduğuna dikkat çekti: "Gönderdiğimiz hiçbir sonda ve gezici geri getirilmedi."
Bu parça 'fırlatma aşınması parçası' olarak adlandırılıyor. NASA tarafından söylenilene göre Temmuz ayında yere bırakılmıştı.
Perseverance ekibi gönderdiği bir tweet ile "Bu özel matkap ucu, matkabı kapatmak ve iç kısmı korumak için fırlatmadan önce kuruldu" dedi. Tweet şöyle devam ediyordu: "Bilimi temiz ve net tutmak için, yeni, bozulmamış matkap uçlarıyla örnekler toplamaya başlamadan önce onu bir kenara bırakıyorum."
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