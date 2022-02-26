Mars'ta Görüntülenen İlginç Cisim, NASA'nın Kalıntısı Çıktı!

Mars yüzeyinde görüntülenen ilgi çekici cisim bir kez daha UFO meraklılarını heyecanlandırdı. Ama gerçek yine çok farklı çıktı!

26 Şubat 2022 15:32

Levent Öztürk