Antarktika'da Koca Bir Göl, Aniden Ortadan Kayboldu!

Araştırmacılar, Doğu Antarktika'da bulunan dev boyutlarda bir buz gölünün aniden ortadan kaybolduğunu keşfetti. Edinilen bilgiye göre, Amery Buzulunda yer alan göl 2019'daki Antarktika kışında ortadan kaybolmuş olmalı. Gölün ortadan yok olması ile 600-750 milyon metreküp suyun okyanusa karıştığı tahmin ediliyor.
Araştırmacılar bulgularını Geophysical Research Letters dergisinde yayınladı. Yazarlar, buzla kaplı gölün uydu görüntülerini kullanarak olayın zaman çizelgesini Haziran ayındaki bir haftaya kadar indirebildiler. Yukarıdaki fotoğrafta gölün önceki ve sonraki hali görülüyor.
Buz gölü neden kayboldu?
Peki göle ne oldu? Bilim insanları, sularının kendi ağırlığı nedeniyle okyanusa akmış olabileceğine inanıyor.
Çalışmanın baş yazarı, Tazmanya Üniversitesi'nden buzulbilimci Roland Warner, "Bu derin gölde biriken suyun ağırlığının, gölün altındaki buz tabakasında bir çatlağa neden olduğuna inanıyoruz" diyor.
İklim değişikliğine etkisi
İklim değişikliğinin bir sonucu olarak Antarktika (ve Kuzey Kutbu) bölgesinde gelecekte daha fazla gölün yok olduğunu göreceğiz. Küresel sıcaklıklar arttıkça, buzullar daha fazla erime yaşayacak ve bu süreçte daha fazla eriyik gölleri oluşacak. Bu, daha fazla hidro-kırılmaya ve buzullar için daha büyük bir istikrarsızlık riskine yol açabilir.
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