Dünya Sağlık Örgütü de Onayladı; "O Hastalık" Resmi Olarak Bitti!

Çin'de artık sıtma yok! Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Çin'e, 30 Haziran'da sıtmanın tamamen ortadan kaldırıldığına ilişkin resmi bir sertifika verdi. Çin, Batı Pasifik Bölgesi'nde otuz yıl sonra bu sertifikayı alan ilk ülke oldu. Bu başarı hiç de küçümsenecek bir şey değil. 1940'larda Çin, her yıl yaklaşık 30 milyon sıtma vakası ortaya çıkıyordu. Onlarca yıllık çalışmanın ardından, vaka sayısı 2017'de sıfıra ulaştı.
Bir ülkenin bu sertifikayı alabilmesi için, sıtma parazitinin birincil bulaştırıcısı olan Anopheles sivrisinekleri tarafından yerli sıtma bulaşma zincirinin en az son üç yıldır ülke çapında kesintiye uğradığının kesin kanıtlarını göstermesi gerekiyor. Çin, dört yıl üst üste sıfır yerli vaka bildirdikten sonra 2020'de sertifika için başvurdu.
1980'ler boyunca Çin, sıtma ağlarının kullanımına öncülük eden az sayıdaki ülkeden biriydi. 1990'ın sonunda, Çin'deki sıtma vakalarının sayısı 117.000'e düştü ve ölümler yüzde 95 oranında azaldı. 2003'te Çin AIDS, Tüberküloz ve Sıtma ile Mücadele için Küresel Fon'dan destek aldı ve bu da daha iyi eğitim, personel, laboratuvar ekipmanı, ilaçlar ve sivrisinek kontrolü ile sonuçlandı.
Çin, DSÖ'den sıtma olmadığına dair sertifika alan Dünya'nın 40. ülkesi oldu. Sertifikayı yakın zamanda alan diğer ülkeler arasında El Salvador (2021), Cezayir (2019), Arjantin (2019), Paraguay (2018), ve Özbekistan (2018) bulunuyor.
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