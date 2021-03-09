YouTube'dan, Donald Trump'a Uyguladığı Yasak Hakkında Yeni Açıklama

YouTube, bir süre önce yaşanan ölümlü olayların ardından eski ABD başkanı Donald Trump'a yasak uygulamaya başlamıştı. YouTube'dan gelen yeni açıklama Donald Trump için umut ışığını yakmış olsa da, yasağın ne zaman kalkacağı halen net değil.