YouTube'dan, Donald Trump'a Uyguladığı Yasak Hakkında Yeni Açıklama

YouTube CEO'su Susan Wojcicki, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada eski ABD Başkanı Donald Trump'ın YouTube yasağının en az iki ay daha süreceğini, ardından platformda video yayımlamaya tekrar başlayabileceğini söyledi. Ama bu, kesin bir af değil. Zira 2 ay sonundaki durumun değerlendirilmesi gerekecek ve af kararı buna göre verilecek ya da verilmeyecek.
Trump, ABD Capitol binasındaki ölümlü ayaklanmanın günler sonrasında, 12 Ocak tarihinde, firmanın şiddete teşvik etmeye karşı kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle YouTube'tan uzaklaştırılmıştı. Bu ceza ile Trump'ın video yüklemesi ve canlı yayın yapması yasaklanırken, videolarında yorum yapılması da engellendi. Bu kararın alınmasından beri YouTube, uzaklaştırma süresini iki kez uzattı.
Wojcicki, yaptığı konuşmada bu uzaklaştırmanın kalıcı olmayacağını bir kez daha vurguladı. CEO, şiddet riskinin azaldığını belirledikleri zaman Donald Trump'ın kanalının yasağını kaldıracaklarını söyledi. Henüz bu zamanın gelmediğini belirterek Capitol polisinin Çarşamba günü yaptığı uyarıları hatırlatan Wojcicki, QAnon komplo teorisinin takipçileri de dahil olmak üzere henüz tehlikenin geçmiş olmadığını belirtti.
Wojcicki'nin söylediğine göre YouTube'un alacağı kararı etkileyen etkenlerin arasında hükumet uyarıları, kanun güçlerinin karar ve etkinlikleri ve platform üzerindeki şiddet konulu söylemler bulunuyor.
Silikon Vadisi devleri, Capitol ayaklanmasındaki rolleri sebebiyle aldıkları eleştirilerin de etkisiyle Trump için çeşitli yaptırımları hayata geçirmişti. YouTube'un uzaklaştırmasının yanı sıra Trump Twitter'dan kalıcı olarak yasaklandı ve Facebook, kararı halen incelemesine rağmen eski başkanın hesabını süresiz bir şekilde engelledi. Apple, Google ve Amazon da isyancıların saldırıyı planlamak için kullandıkları sosyal ağ Parler'e karşı aksiyon aldı.
YouTube, genellikle platformda üç ihlal kuralı temelinde hareket ediyor. 90 gün içerisinde üç kez ihlalde bulunmak platformdan kalıcı olarak yasaklanmayla sonuçlanıyor. İlk ihlalin ardından en az bir hafta içerik yayınlama yasağı veriliyor. İkinci ihlal ile de bu süre genellikle iki haftaya çıkıyor. Wojcicki, Trump'ın hesabının tekrar açılması ardından ilk ihlalini gerçekleştirmiş olacağını ve kendisine platformdaki geri kalan bütün kullanıcılarla aynı davranılacağını söyledi.
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