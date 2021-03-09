YouTube'dan, Donald Trump'a Uyguladığı Yasak Hakkında Yeni Açıklama

YouTube, bir süre önce yaşanan ölümlü olayların ardından eski ABD başkanı Donald Trump'a yasak uygulamaya başlamıştı. YouTube'dan gelen yeni açıklama Donald Trump için umut ışığını yakmış olsa da, yasağın ne zaman kalkacağı halen net değil.

  • Levent Öztürk
YouTube Trump'ın yasağını kaldıracak; ama...

YouTube CEO'su Susan Wojcicki, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada eski ABD Başkanı Donald Trump'ın YouTube yasağının en az iki ay daha süreceğini, ardından platformda video yayımlamaya tekrar başlayabileceğini söyledi. Ama bu, kesin bir af değil. Zira 2 ay sonundaki durumun değerlendirilmesi gerekecek ve af kararı buna göre verilecek ya da verilmeyecek.

Trump, ABD Capitol binasındaki ölümlü ayaklanmanın günler sonrasında, 12 Ocak tarihinde, firmanın şiddete teşvik etmeye karşı kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle YouTube'tan uzaklaştırılmıştı. Bu ceza ile Trump'ın video yüklemesi ve canlı yayın yapması yasaklanırken, videolarında yorum yapılması da engellendi. Bu kararın alınmasından beri YouTube, uzaklaştırma süresini iki kez uzattı.

Wojcicki, yaptığı konuşmada bu uzaklaştırmanın kalıcı olmayacağını bir kez daha vurguladı. CEO, şiddet riskinin azaldığını belirledikleri zaman Donald Trump'ın kanalının yasağını kaldıracaklarını söyledi. Henüz bu zamanın gelmediğini belirterek Capitol polisinin Çarşamba günü yaptığı uyarıları hatırlatan Wojcicki, QAnon komplo teorisinin takipçileri de dahil olmak üzere henüz tehlikenin geçmiş olmadığını belirtti.

Wojcicki'nin söylediğine göre YouTube'un alacağı kararı etkileyen etkenlerin arasında hükumet uyarıları, kanun güçlerinin karar ve etkinlikleri ve platform üzerindeki şiddet konulu söylemler bulunuyor.

Silikon Vadisi devleri, Capitol ayaklanmasındaki rolleri sebebiyle aldıkları eleştirilerin de etkisiyle Trump için çeşitli yaptırımları hayata geçirmişti. YouTube'un uzaklaştırmasının yanı sıra Trump Twitter'dan kalıcı olarak yasaklandı ve Facebook, kararı halen incelemesine rağmen eski başkanın hesabını süresiz bir şekilde engelledi. Apple, Google ve Amazon da isyancıların saldırıyı planlamak için kullandıkları sosyal ağ Parler'e karşı aksiyon aldı.

YouTube, genellikle platformda üç ihlal kuralı temelinde hareket ediyor. 90 gün içerisinde üç kez ihlalde bulunmak platformdan kalıcı olarak yasaklanmayla sonuçlanıyor. İlk ihlalin ardından en az bir hafta içerik yayınlama yasağı veriliyor. İkinci ihlal ile de bu süre genellikle iki haftaya çıkıyor. Wojcicki, Trump'ın hesabının tekrar açılması ardından ilk ihlalini gerçekleştirmiş olacağını ve kendisine platformdaki geri kalan bütün kullanıcılarla aynı davranılacağını söyledi.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
e-Devlet askerlik sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet askerlik öğrenme ekranı!
BİM 12 Mart 2021 aktüel kataloğunda Dijitsu TV, HP wifi yazıcı, Hometech tablet sürprizi
A101 11 Mart 2021 aktüel kataloğunda TV, cep telefonu, kulaklık, gaming klavye fırsatı
Thumbnail nedir? Thumbnail ne işe yarar?

Günün En çok Okunanları
Apple'ın iCloud Konusunda Yaptığı Skandal Hata, Gündeme Oturdu
Samsung, Galaxy A72 ile Galaxy A Serisinde Bir İlke İmza Atacak
Land Rover, Defender 130 ile Daha Büyük Bir Defender Sunmaya Hazırlanıyor
Sony Xperia Amiral Gemisi Telefonların Tarihi: 2013'ten bugüne Xperia...
İşte Acer'ın Türkiye'deki 3:2 Görüntü Oranına Sahip İlk Dizüstü Bilgisayarı

 

 