Dünya Yörüngesindeki Gizemli Nesne 2020 CD3, Kafa Karıştırdı!

Bu haftanın başında Dünya yörüngesine girdiği tespit edilen Uluslararası Astronomi Birliği tarafından 2020 CD3 adı verilen gizemli nesnenin ne olduğu tartışmaları devam ediyor. Gözlemlerin başındaki isim olan astronom Grigori Fedorets, nesnenin ne olduğu konusunda kesin bir açıklama yapılabilmesi için, daha fazla verinin gerektiğini söylüyor.
2020 CD3 hakkında farklı fikirler söz konusu. Bu nesnenin Dünya yörüngesindeki yeni bir "mini ay" olma ihtimali de var; eski bir uyduya ait olan bir uzay çöpü olma ihtimali de var. Ancak ağır basan fikir, bunun bir göktaşı olabileceği yönünde. Bu da 2020 CD3'ü, Dünya için bir doğal uydu konumuna getiriyor.
Gemini Gözlemevi tarafından elde edilen son görüntüde, nesnenin bir doğal uydu gibi parlıyor olması, "mini Ay" ihtimalini güçlendiriyor. Ancak gözlemevinden John Blakeslee de, 2020 CD3 üzerinde daha fazla gözlem yapılması gerektiğini söylüyor. Ancak bu gözlemler için çok da fazla zaman yok; zira nesnenin Nisan ayı içerisinde yörüngemizden çıkması bekleniyor. Zira benzer bir olay 2006 yılında da yaşanmış; gizemli bir nesne Dünya yörüngesine girmiş ve bir süre sonra da ayrılmıştı.
Grigori Fedorets, yeni gözlem tekniklerinin devreye girmesi ve bununla birlikte Rubin Gözlemevi'nin hizmete açılması ile birlikte, 2020 CD3 gibi nesnelerin daha sık tespit edilmesinin mümkün olacağını da sözlerine ekliyor.
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