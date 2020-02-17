Uzaylıları Bulmak için Yeni Hamle

Bilim insanları, uzaylıları bulmak için büyük bir proje başlatmaya hazırlanıyor!

Uzaylıları Bulmak için Yeni Hamle

Bilim insanları, Dünya'nın dışındaki yaşamı keşfetmek için yeni, kapsamlı bir çalışma başlattı. SETI Enstitüsü (Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırması) tarafından yürütülen yeni proje, Dünya dışındaki zeki varlıkların araştırılmasına odaklanıyor.

Araştırmacılar, elde edecekleri verileri halkın erişimine açacaklarını, bunun yanı sıra konuyla ilgilenenlerin saptadıkları verileri paylaşabilecekleri bir faaliyet yürüteceklerini söylüyorlar.

Peki, SETI "uzaylıları" tam olarak nasıl bulacak? SETI araştırmacıları bu iş için Meksika'daki bir teleskoptan faydalanacak. Very Large Array (VLA) adlı bu teleskobu temel alan bir sistem geliştirilecek ve böylece yaşam izlerini araştırılacak. Uzmanlara göre zeki veya zeki olmayan canlılar, ardında oksijen, metan gibi bazı kimyasallar bırakarak yaşamın ipuçlarını verebiliyorlar.

Bir grup araştırmacı ise farklı bir alanda ilerleyecek ve Dünya dışı bölgeleri saptamak üzere bilgisayar modelleri geliştirecek. Böylece gözlenen gezegenlerdeki yaşam olasılığı belirlenmeye çalışılacak.

Bu proje, elbette SETI'nın ilk uzaylı bulma girişimi değil. Enstitünün 2015'te başlattığı Çığır Açan Dinleme Girişimi ile toplanan veriler de halka açılmış durumda.

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