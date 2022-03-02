Süper Hızlı Virgin Hyperloop'un Yolcu Taşıma Hayali Rafa Kalktı!

Saatte 1.080 kilometreye varan hız vaat eden Virgin Hyperloop treni (ya da kapsülü), yolcu taşıma planını rafa kaldırdı. Yeni hedef ise, kargo taşımacılığı.