Süper Hızlı Virgin Hyperloop'un Yolcu Taşıma Hayali Rafa Kalktı!

Saatte 1.080 kilometreye varan hız vaat eden ve uzun zamandır beklenen süper hızlı yolcu treni Virgin Hyperloop, yolcu taşıma planlarını bir kenara bırakıp bunun yerine yalnızca kargoya odaklanma kararı aldı. Bu karar, şirketin salgın ve küresel tedarik zinciri sorunlarını neden göstererek 111 çalışanını (personelinin neredeyse yarısını) işten çıkarmasının hemen ardından geldi.
Financial Times'a yapılan açıklamada, hedefin maliyetleri kısmak ve artan yük taşımacılığı talebine cevap vermek olduğu belirtildi.
Virgin Hyperloop Financial Times'a verdiği demeçte, "Bu, ihtiyaçlara şirketin daha çevik ve daha uygun maliyetli bir şekilde yanıt vermesini sağlıyor" dedi.
Hyperloop, sızdırmaz bir kapsülün manyetik yollar üzerinde yükselirken bir vakum odasından itildiği bir konsept. Bunun başarılması, kapsülün üzerinde etkili olan hava direncini ve sürtünmeyi ortadan kaldırarak, geleneksel raydan çok daha yüksek hızlara ve verimliliğe ulaşmasını sağlıyor.
Virgin, kapsül tasarımını mürettebatla birlikte Kasım 2020'de test etti ve bu büyük bir başarıydı. Hyperloop'larının insanları ABD şehirleri arasında çok kısa sürede taşıyabileceği düşünülüyordu.
Financial Times'ın söylediğine göre Virgin, kargo Hyperloop'larının yaklaşık dört yıl içinde hazır olacağını söyledi. Eğer kargo taşıması yeterli kar sağlarsa, yolcu taşımacılığına yeniden yatırım yapılması mümkün olabilir...
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