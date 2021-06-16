Dünya'nın Çekirdeği, Şimdiye Dek Düşündüğümüz Gibi Olmayabilir

Dünya'nın çekirdeği ile ilgili şaşırtıcı araştırma: Dünya çekirdeği, hiç de düşündüğümüz kadar düzgün dağılmış olmayabilir!