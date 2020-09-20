Kozmonot Ivan Vagner, Dünya'nın Düz Olduğuna İnananlara "Ders Verdi"

Roscosmos'tan Ivan Vagner isimli kozmonot, aylardır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, Dünya'nın çevresinde yörüngede dolaşıyor. Kozmonot, Dünya'nın simgelerinin pek çoğunun resimlerini sosyal medyada paylaşıyordu ve görünene göre artık Dünya'nın düz olduğuna inananların tekrar düşünmelerini istiyor.
Vagner, Twitter ve Instagram üzerinde geçtiğimiz günlerde bir uzay fotoğrafçılığı dersi verdi: "Bazen, düz-Dünyacılar buradaki fotoğrafların uzaydan çekildiklerini inanmadıklarını söylüyor; basit bir hava aracından çekildiğini söyleyen yorumlar görüyorum. Uçuşumun en başından beri yazdığım üzere, fotoğrafları 1600mm lens kullanarak çekiyorum, bu yüzden cisimler bu kadar büyük gözüküyor."
Ocassionally, I see comments saying that the photos here have been taken from an aircraft, while flat-earther doubt that they have been taken from space. As far back as the beginning of my flight, I wrote that I take photos using a 1600mm lens, that's why the objects look so big. pic.twitter.com/2KlhabU7kb— Ivan Vagner (@ivan_mks63) September 16, 2020
Düz-Dünyacılar gezegenimizin küresel bir şekle değil, bir "krep" şeklinde olduğuna inanıyorlar ve bu da ISS'in uzayda, küresel gezegenimizin etrafında döndüğü fikrini kabul etmemeleri anlamına geliyor. Bu yüzden de düz-Dünyacılar, Vagner'in çektiği bu muhteşem ve detaylı fotoğrafların bir hava aracından çekildiğini ve uzaydan çekilmiş gibi gösterilmeye çalışıldığını iddia ediyorlar.
Vagner, odak uzunluğu konseptini Instagram üzerinde yaptığı bir yayın ile daha da detaylı bir şekilde açıkladı. Bu yayında Venezuela'daki Angel Falls'un (Angel Şelalesi/Melek Şelalesi) gözüktüğü üç fotoğraf paylaşıldı. Bu muazzam manzaraya sahip şelale, kozmonotun çekmeyi çok istediği yerlerden biriydi ve bulutlar tarafından kapanmadığı bir anı yakalamayı başaran kozmonot bu isteğine kavuşmuş oldu.
Çekilen fotoğraflar 80mm, 500mm ve 1600mm odak uzunlukları ile çekilmişti ve bu da en sonunda Angel Falls'un merkezde yerini aldığı, giderek yaklaşan görüntüler sunmaktaydı. Vagner Instagram'da "umarım daha fazla soru olmayacaktır" yazdı.
Vagner'ın lens dersi, Dünya'nın düz olduğuna inanan pek fazla kişinin düşüncesini değiştirmeyebilir. Ancak kozmonotların ve astronotların ISS üzerinde sahip oldukları muhteşem fotoğrafçılık donanımının sağlam bir hatırlatıcısı olduğu kesin ve küresel Dünya'mızda kalan bizler için farklı ve değerli bir bakış açısı sunuyor.
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