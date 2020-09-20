Kozmonot Ivan Vagner, Dünya'nın Düz Olduğuna İnananlara "Ders Verdi"

Aylardır ISS'de bulunan kozmonot Ivan Vagner, özellikle Dünya'nın düz olduğunu savunanlar için adeta bir fotoğrafçılık dersi verdi.

  • Levent Öztürk
Kozmonottan Düz Dünya'cılara "Ders"

Roscosmos'tan Ivan Vagner isimli kozmonot, aylardır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, Dünya'nın çevresinde yörüngede dolaşıyor. Kozmonot, Dünya'nın simgelerinin pek çoğunun resimlerini sosyal medyada paylaşıyordu ve görünene göre artık Dünya'nın düz olduğuna inananların tekrar düşünmelerini istiyor.

Vagner, Twitter ve Instagram üzerinde geçtiğimiz günlerde bir uzay fotoğrafçılığı dersi verdi: "Bazen, düz-Dünyacılar buradaki fotoğrafların uzaydan çekildiklerini inanmadıklarını söylüyor; basit bir hava aracından çekildiğini söyleyen yorumlar görüyorum. Uçuşumun en başından beri yazdığım üzere, fotoğrafları 1600mm lens kullanarak çekiyorum, bu yüzden cisimler bu kadar büyük gözüküyor."

Düz-Dünyacılar gezegenimizin küresel bir şekle değil, bir "krep" şeklinde olduğuna inanıyorlar ve bu da ISS'in uzayda, küresel gezegenimizin etrafında döndüğü fikrini kabul etmemeleri anlamına geliyor. Bu yüzden de düz-Dünyacılar, Vagner'in çektiği bu muhteşem ve detaylı fotoğrafların bir hava aracından çekildiğini ve uzaydan çekilmiş gibi gösterilmeye çalışıldığını iddia ediyorlar.

Vagner, odak uzunluğu konseptini Instagram üzerinde yaptığı bir yayın ile daha da detaylı bir şekilde açıkladı. Bu yayında Venezuela'daki Angel Falls'un (Angel Şelalesi/Melek Şelalesi) gözüktüğü üç fotoğraf paylaşıldı. Bu muazzam manzaraya sahip şelale, kozmonotun çekmeyi çok istediği yerlerden biriydi ve bulutlar tarafından kapanmadığı bir anı yakalamayı başaran kozmonot bu isteğine kavuşmuş oldu.

Çekilen fotoğraflar 80mm, 500mm ve 1600mm odak uzunlukları ile çekilmişti ve bu da en sonunda Angel Falls'un merkezde yerini aldığı, giderek yaklaşan görüntüler sunmaktaydı. Vagner Instagram'da "umarım daha fazla soru olmayacaktır" yazdı.

Vagner'ın lens dersi, Dünya'nın düz olduğuna inanan pek fazla kişinin düşüncesini değiştirmeyebilir. Ancak kozmonotların ve astronotların ISS üzerinde sahip oldukları muhteşem fotoğrafçılık donanımının sağlam bir hatırlatıcısı olduğu kesin ve küresel Dünya'mızda kalan bizler için farklı ve değerli bir bakış açısı sunuyor.

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