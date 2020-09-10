Dünya'nın düz olduğunu kanıtlamaya çalışan çift kayboldu!

Görseller, belgeseller, uydu görüntüleri ve tüm kanıtlara rağmen Dünya düz teorisine inananlar mevcut. Dünya'nın düz olduğuna ve bunu kanıtlamaya çalışan çiftin başına gelenler hayret verici. Önce kaybolan sonra bulunan çiftin yaşadıkları!
İtalya'da Venedikli bir çift, yaşadığımız Dünya'nın düz olduğunu kanıtlamak için kolları sıvadı. Dünya'nın bir sonu olduğunu kanıtlamak için Sicilya ve Kuzey Afrika arasındaki Lampedusa adlı adaya yeken açmaya çalıştı.
FAZLA UZAKLAŞAMADILAR!
Yazık ki çifti talihsiz bir serüven bekliyordu. Kararlı çift Lampedusa'ya asla ulaşamadı. Sadece Sicilya'nın kuzeybatı kıyısındaki Ustica adlı adaya ulaşabildiler.
Kaybolan çift, seyahatlerini tamamlayabilmek için pusula kullanıyordu fakat gel gelelim ki kayboldular. Sağlık Bakanlığı Denizcilik Sağlık Ofisi'nden uzmanlar kaybolan çifte yardım ettiler.
Newsweek'in haberine göre, maceraperest ikili İtalya'da karantinaya alındı. Karantinaya alınmamak için kaçmaya çalıştılar. Teknelerine ulaşmaya çalışırlarken tekrar karantinaya alındılar.
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