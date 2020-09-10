Dünya'nın düz olduğunu kanıtlamaya çalışan çift kayboldu!

Dünya'nın düz olduğuna inanan çift, birlikte bir maceraya atıldı. Tekne ile İtalya'dan yola çıkan ikili kayboldu. Olayın sonrası ise daha ilginç ayrıntılar barındırıyor. İşte garip olaydan ayrıntılar...