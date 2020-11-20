Dünya'nın En Büyük İşlemcisi Üretildi: İşte Cerebras WSE

Cerebras Systems, CS-1 bilgi işlem sisteminin, mevcut CPU ve GPU'ların ulaşabileceğinin çok ötesinde hızlar sunan yeni bir performans kilometre taşına ulaştığını açıkladı. Cerebras'ın WSE işlemcisinin kullanıldığı CS-1 sistemi şu anda "Dünya'nın en hızlı yapay zekâlı bilgisayarı" olarak biliniyor.
Cerebras ve Enerji Bakanlığı Ulusal Enerji Teknolojisi Laboratuvarı'na (NETL) göre CS-1, önde gelen GPU rakiplerinden 10.000 kat, Joule Süper bilgisayarından 200 kat daha hızlı. Şu anda en iyi 500 süper bilgisayar listesinde 82. sırada yer alıyor.
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