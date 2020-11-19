Dünya'nın En Hızlı Süper Bilgisayarı Fugaku, Şov Yapmaya Devam Ediyor

Dünya'nın en güçlü süper bilgisayarı, bir performans rekoru daha kırarak yüksek performans bilişim (HPC) endüstrisini exascale sınırına bir adım daha yaklaştırdı. Yılda iki kere yapılan Top500 sıralamalarının sonuncusuna göre Japon süper bilgisayarı Fugaku, liderlik farkını hatırı sayılır ölçüde arttırdı ve 442 petaFLOPS ile yeni bir performans zirvesine ulaştı (Haziran ayında 416petaFLOPS idi).
Makine aynı zamanda karma kesinlik HPC-AI iş yükü performansını da geliştirdi ve skorunu üçte birden daha fazla arttırarak 2.0exaFLOPS'a ulaştı. Bu noktada belirtmekte fayda var ki, henüz herhangi bir kesinlik seviyesi için 1.0exaFLOPS'u geçebilen başka bir süper bilgisayar bulunmuyor.
Bu gelişimler, Fugaku'nun Arm-tabanlı Fujitsu A64FX CPU'suna yapılan 330.000 çekirdeklik artışın ürünüydü ve cihaz toplamda 7.630.848 çekirdeğe ulaştı.
Genel olarak bakıldığında Top500 sıralamasının en son sürümü büyük oranda değişmemiş durumda. Daha önceki sürümlere göre genel liderlik veya toplam güç alanlarında büyük sıçramalar yaşanmadı veya yeni girişler bulunmuyor. Hatta tam listenin, ilk olarak oluşturulduğu 1993 yılından beri, en az yeni girişe sahne olduğu belirtiliyor. Ancak sıralamanın ilk 10'una yeni giren iki isim bulunuyor: Yedinci sırada JUWELS Booster Module ve onuncu sırada Dammam-7.
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