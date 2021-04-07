Dünya'nın en büyük Nintendo Switch'i: Dev Bir TV Boyutunda...

Dünya'nın en büyük Nintendo Switch'i yapıldı. Cihaz bir TV boyutunda, düğmeleri ve joystick'i de eksiksiz olarak çalışıyor!

Dünya'nın en büyük Nintendo Switch'i

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