Dünya'nın en büyük Nintendo Switch'i: Dev Bir TV Boyutunda...

Nintendo Switch, gerektiğinde el konsolu olarak da kullanılabilen küçük bir oyun konsolu. Ancak Michael Pick adlı bir YouTuber, onu büyütmeye karar verdi ve sonuçta, Nintendo'nun taşınabilir hibritinden yüzde 650 daha büyük bir cihaz ortaya çıktı. Pick bunun Dünya'nın en büyük oynanabilir Nintendo Switch'i olduğunu iddia ediyor ve biz de ona inanıyoruz. 30 inç uzunluğunda ve 70 inç genişliğinde olan cihazın iki ucundaki düğmelere dokunmak neredeyse imkansız. Ama bu düğmeler eksiksiz olarak çalışıyor.
Michael Pick, Dünya'nın en büyük Nintendo Switch'inin YouTube kanalında da sergiledi:
Gördüğünüz cihaz, esasen 4K LED TV ve sistemin kendisi için bir dış kabuk. Ön taraftaki düğmeler ve kumanda kolları 3D yazıcı ile üretilmiş ve bir dizi servo aracılığıyla asıl düğmelere bağlanıyor. Tasarımın güzelliği, Pick'in her şeyin çalışması için denetleyicileri açmasına gerek kalmaması. Dahası, bu düğmeleri çıkartmak mümkün, böylece asıl Switch bileşenlerine hiçbir zarar gelmemiş oluyor.
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