Samsung Galaxy F12 ve Galaxy F02s Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatları

Samsung, giriş seviyesi telefonlarına 2 yeni model daha ekledi. Bugün tanıtılan Galaxy F12 ve Galaxy F02s hakkında bilmeniz gereken her şey içeride...

Samsung Galaxy F12 ve F02s tanıtıldı

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