Samsung Galaxy F12 ve Galaxy F02s Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatları

Samsung'un bütçe dostu Galaxy telefonlarına iki yeni model daha eklendi. Güney Koreli telefon devi, bugün Galaxy F12 ve Galaxy F02s'i resmi olarak tanıttı. İki telefon da, başlangıçta Hindistan pazarı için piyasaya sürülecek. Diğer bölgelere gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.
Galaxy F12 Özellikleri ve Fiyatı
Samsung, Galaxy F12'yi tanıtırken kameralarına vurgu yaptı. Dörtlü kamera sistemi, mobil fotoğrafçılığa iyileştirmeler getirmek için 2019'da duyurulan ISOCELL Plus teknolojisine sahip 48MP ana sensörden, 5MP ultra geniş açı lensinden, 2MP makro sensöründen ve 2MP derinlik sensöründen oluşuyor. Ön tarafta ise 8 megapiksellik selfie kamerası bulunuyor.
Telefon 90 Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç HD+ Infinity-V ekrana sahip. 8nm tabanlı Exynos 850 işlemci Galaxy F12'ye güç veriyor. 64 ve 128GB olmak üzere iki farklı depolama alanı sunan telefonda 4GB RAM bulunuyor. Dilerseniz, dahili depolama alanını bellek kartı desteği ile genişletmek mümkün. Ayrıca Galaxy F12, 15W hızlı şarj desteği sunan 6.000mAh kapasiteli büyük bir pil barındırıyor. Telefon, kutusundan Android 11 yüklü olarak çıkıyor.
Yeşil, mavi ve siyah renk seçenekleri ile raflara çıkacak olan Galaxy F12'nin başlangıç fiyatı 150 dolar seviyesinde.
Galaxy F02s Özellikleri ve Fiyatı
Galaxy F02s, HD+ çözünürlüğe ve 20:9 en boy oranına sahip 6.5 inç'lik daha büyük bir IPS ekrana sahip. Qualcomm Snapdragon 450 yonga seti ile gelen telefon, 32GB dahili depolama / 3GB RAM ve 64GB dahili depolama / 4GB RAM seçenekleri ile satışa sunuluyor. Telefonda bir de bellek kartı yuvasına yer verilmiş durumda.
Cihaz, 15W hızlı şarj özelliği sunan 5.000 mAh kapasiteli bir pile sahip. Arkadaki üçlü kamera sistemini 13MP ana sensör, 2MP derinlik sensörü ve 2MP makro kamera oluşturuyor. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğe sahip.
Mavi, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunan Galaxy F02s'in başlangıç fiyatı 135 dolar seviyesinde.
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