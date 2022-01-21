Dünya'nın En Büyük Patatesi Unvanı El Değiştirmek Üzere!

Potansiyel olarak dünyanın en büyük patatesinin gerçekten patates olup olmadığını belirlemek için bir DNA testi yapılacak.
Hamilton, Yeni Zelanda yakınlarında bir çift olan Colin ve Donna Craig-Brown geçtiğimiz Ağustos ayında, bahçelerinde muazzam bir patates örneği buldular. Dug adını verdikleri patates, 7,8 kilogram ağırlığındaydı ve bu da onu dünyanın en büyük patatesi için bir aday haline getirdi.
Patates uluslararası haberlere konu olmaya başladığında Colin'in Washington Post'a söylediği üzere "Bu devasa yumruyu ortaya çıkardık ve kendi kendimize düşündük, 'bu nedir? Bir çeşit tuhaf mantar mı?" Çift, bu patates canavarını tamamen ortaya çıkarmak için kayda değer bir süre kazmaya devam ettiklerini anlattı.
Patates, Colin'in bir parça yemesini ve "gerçek bir patates" olduğunu doğrulamasını içeren ilk testi de geçmiş durumda.
Çift, geçtiğimiz günlerde bilgileri Guinness Rekorlar Kitabı'na gönderdi. Dug, şu anki dünya rekoru olan 4.98 kilogramlık patatesi kolayca geçebilecek seviyede ve tek soru Dug'ın gerçekten bir patates olup olmadığı. Yetkililer, çifte Dug'a rekoru vermeden önce DNA testi yoluyla bunun düşündükleri şey olduğunu doğrulamak istediklerini söyledi.
Colin, istek hakkında "Genetiği değiştirdiğimi mi düşünüyorlar?" dedi ve devam etti: "Üzücü bir test olsa da, onların yanıldıklarını kanıtlamak istiyorum. Bizden istedikleri her şeyi yapacağız."
Çift, Dug'un rekorunun onaylanmasını beklerken ve kuruyup küflenirken ağırlığını kaybetmekten endişeleniyor. Onay beklerken, bu süreci yavaşlatmak için Dug'ı bir dondurucuya taşıdıklarını da belirtiyorlar.
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