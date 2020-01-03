Dünyanın Çekirdeğinde "Demir Kar" Yağıyor Olabilir

Yılbaşında kar beklentiniz tam olarak gerçeğe dönüşmediyse, bilim dünyasındaki ilginç keşif dikkatinizi çekebilir. Araştırmalar, dünyanın çekirdeğinin yılbaşını kendince kutladığını ve kendi "karını" ürettiğini söyledi. Bu kar taneleri, bildiğimiz kar tanelerinden çok daha ağırlar çünkü demirden oluşuyorlar.
Dünyanın çekirdeği, bugün ancak yeryüzünden iletilen sismik dalgalar yoluyla incelenebiliyor. JGR Solid Earth dergisinde yayınlanan araştırmaya göre takım, sismik dalgaların gezegenimiz içerisinde yayılmasında, dünyanın çekirdeğine kıyasla bazı ilginç özelliklere rastladı. Sismik dalgalar, araştırmaya göre üst iç çekirdeğin doğu yarı küresinde beklenenden aha hızlı hareket ederken dış çekirdeğin tabanında daha yavaş hareket ediyor. Araştırmacılara göre bunun açıklaması, demir kristallerin iç ve dış çekirdeğin sınırlarında birikmesi olabilir. Bu durumun tüm sınırlarda düzenli olarak yaşanmadığı belirtiliyor. Araştırmacılar, belirli demir alaşımlarının benzer koşullarda kristalleşebildiğini laboratuvar ortamında gösterdiler.
Takım, dünyanın metal çekirdeğinde yaşanan bu "süreci" yüzeye daha yakın magma odalarında yaşananlara benzetiyor. Magma içerisinde kristallerin oluşabildiği ve bunların bir araya gelerek "kümülat kayaçlar" olarak bilinen taşları oluşturabildiği biliniyor.
Bulgular doğruysa, dünyanın çekirdeğinin nasıl çalıştığıyla ilgili yeni bilgiler verebilir. Çekirdekle ilgili bugün hala birçok konuda bilgimizin kısıtlı olduğunu söyleyelim.
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