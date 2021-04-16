Dünyanın En Büyük Siber Tehditleri Açıklandı

Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs, Covid-19 salgını sırasında kullanıcıların sıklıkla karşılaştığı en büyük küresel siber tehditleri ve süreç içerisindeki gelişimlerini içeren yeni 2020 Tüketici Tehdit Görünümü Raporu'nu yayınladı.

Dünyanın En Büyük Siber Tehditleri Açıklandı

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