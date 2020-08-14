Dünyanın en derin çukurunda ne var? İşte büyük gizemin merak edilen yanıtı!

Üzerine bastığımız toprağın derinlikleri hakkında ne kadar bilgiye sahibiz? Bu sorunun cevabı için dünyanın en derin deliğine bir göz atmak lazım. İşte dünyanın en derin deliğinde ulaşılan sonuçlar!

Dünyanın en derin çukurunda ne var? İşte büyük gizemin merak edilen yanıtı!

Batı Rusya'nın derinliklerinde, nereye bakacağınızı biliyorsanız, küçük bir hurda metal yığını bulacaksınız. Bu o kadar da heyecan verici gelmeyebilir size ilk adımda. Ancak dikkatli bakarsanız, yere cıvatalanmış büyük bir metal disk bulacaksınız. Bu sadece herhangi bir eski disk değil, Dünya'nın derinliklerine 12 kilometreden fazla inen deliğin girişi.

Karşılaştırmalı olarak bakacak olursak, 12 kilometre ne kadar derindir? Okyanusun en derin noktası olan Mariana Çukuru'ndan daha derin diyebiliriz. Aslında, bu şimdiye kadar gezegenimizde kazılmış en derin delik.

Bu deliğin adı Kola Süper Derin Sondaj Deliği ancak bu deliğin petrol çıkarmakla hiçbir ilgisi yok. Sondaj deliği, sadece bilim için var. 

Sovyet bilim insanları, 1970'lerde Dünya'nın yüzeyini delerek derinlemesine incelemeye başladığında, amaçları gezegenin kabuğunun içeriği hakkında daha fazla bilgi edinmekti.

Hank Green, SciShow'un 2014 yılına ait bir bölümünde, "Gerçek şu ki, ayaklarımızın altında ne olduğu hakkında, Güneş Sisteminin diğer tarafına kıyasla daha az şey biliyoruz" demişti. 

24 yıl boyunca bilim insanları bu proje üzerinde çalıştılar. Umdukları kadar derine inemediler ancak 1994 yılında 12 kilometreyi aşmışlardı.

12 METRE DERİNLİKTEKİ DELİĞİ NASIL AÇTILAR?

24 yılda ulaşılan nokta küçümsenecek bir şey değil, çünkü bu delik hala rekorunu koruyor. Bilim insanlarının bu kadar derine inmek için geliştirmeleri gereken matkap teknolojisi oldukça dikkat çekici.

Peki tüm bu zorlu çalışmalardan ne öğrendik? Green'in videosunda açıkladığı gibi, çok şey!

Birincisi, Dünya'nın kabuğunun 12 kilometre derinliğinde su bulunması, kendi gözleriyle görmeseler bilim insanlarının aklına bile gelmezdi.

Ve neredeyse 7 kilometre aşağıda, uzun süre önce ölmüş 24 tür tek hücreli organizmanın mikroskobik fosillerini buldular.

Ayrıca 2,7 milyar yıllık kayalara da ulaştılar, ki bu harika, ancak bu kayalar, bilim insanlarının üstesinden gelemediği bir zorluk haline geldi.

Neden? Çünkü kayaların sıcaklıkları 180 derece civarındaydı, yani bilim adamlarının tahmin ettiğinden yaklaşık 80 derece daha sıcaktı ve bu ısıyı aşmaları mümkün olmadı.

Bilim insanları bundan daha derine nasıl gideceklerini bulabilecek mi? 1994 uzun zaman önceydi, bu yüzden asla asla deme.

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