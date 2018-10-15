Dünyanın En Hızlı Kamerası Zamanı Dondurdu
Dünyanın en hızlı kamerası, inanılmaz hızı sayesinde adeta zamanı donduruyor...
Araştırmacılar, sanyiede 10 trilyon kare yakalayabilen bir kamera geliştirdiler. Dünyanın en hızlısı olan bu kamera, zamanı ve hatta ışığı gerçek anlamda dondurup, çok ağır çekimde görmenizi sağlıyor.
Kanada merkezli INRS'den (Institut national de la recherche scientifique) profesör Jinyang Liang, iş arkadaşlarıyla birlikte T-CUP adlı kamerayı geliştirdiler. Bu kamera, 10^13 yani saniyedde 10 trilyon kare yakalayabiliyor.
Profesör Lihong Wang, takımının çalışmasını şöyle anlatıyor: "Sadece bir femtosaniye kamera kullandığımızda, görüntü kalitesinin sınırlı olacağını biliyorduk. Bunu geliştirmek için, statik bir görüntü elde eden bir kamera daha ekledik. Femtosaniye çizgi kamera ile elde edilen görüntü ile birleştiğinde, saniyede on trilyon kare kaydederken yüksek kaliteli görüntüler elde etmek için Radon dönüşüm denilen şeyi kullanabiliriz."
Gerçek zamanlı görüntüleme hızında dünya rekorunu kıran T-CUP, biyomedikal, malzeme bilimi alanında ve yeni nesil mikroskoplar üretmekte kullanılabilecek. Kamera, ışık ve madde arasındaki etkileşimleri benzersiz bir zamansal çözünürlükte analiz etmeyi mümkün kılan temel bir değişimi temsil ediyor. Bunun gibi hızlar, ışık ve madde arasındaki etkileşimlerin henüz tespit edilemeyen sırlarına dair yeni bilgiler sunacak.
Zeynel A. Öztürk
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