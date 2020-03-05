Dünyanın En Hızlı Kuantum Bilgisayarı Yakında Geliyor

Honeywell, önümüzdeki 3 ay içinde dünyanın en güçlü kuantum bilgisayarını tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni kuantum bilgisayarının kuantum hacminin en az 64 olacağı açıklamasında bulunan Honeywell, böylece dünyanın en hızlı kuantum bilgisayarına sahip olacak.
Kuzey Carolina merkezli bir şirket olan Honeywell Ventures, Cambrige Quantum Computing ve Zapata Computing'e yatırım yapmıştı. Şimdi de kuantum hesaplama algoritmaları geliştirmek için JPMogran Chase ile ortaklık yapacağını açıklayan şirket, siber endüstri, mühendislik hizmetleri ve uzay havacılık sistemleri sağlarken, kuşkusuz hızlı veri işleme yeteneklerine ve bulut bilişimde yeterli kapasiteye sahip olmak istiyor. Yarışın içinde yalnız değil. IBM, Google, Amazon, Microsoft ve Intel de güçlü rakipleri arasında.
Honeywell, 3 ay sonra sözünü ettiği 64-qubit kuantum bilgisayarı tanıttığında, IBM'in önüne geçmiş olacak. IBM, geçtiğimiz eylül ayında 53-qubit kuantum bilgisayarını tanıtmıştı. Honeywell ise, ilk kuantum bilgisayar yeteneklerini 2018'in sonlarında ortaya koymaya başlamıştı ve görünüşe göre bu konuda elini oldukça çabuk tutmuş.
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