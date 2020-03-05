Dünyanın En Hızlı Kuantum Bilgisayarı Yakında Geliyor

Honeywell, dünyanın en hızlı kuantum bilgisayarını 3 ay sonra tanıtacağını açıkladı.

  • Ercan Uğurlu
Dünyanın En Hızlı Kuantum Bilgisayarı Geliyor

Honeywell, önümüzdeki 3 ay içinde dünyanın en güçlü kuantum bilgisayarını tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni kuantum bilgisayarının kuantum hacminin en az 64 olacağı açıklamasında bulunan Honeywell, böylece dünyanın en hızlı kuantum bilgisayarına sahip olacak.

Kuzey Carolina merkezli bir şirket olan Honeywell Ventures, Cambrige Quantum Computing ve Zapata Computing'e yatırım yapmıştı. Şimdi de kuantum hesaplama algoritmaları geliştirmek için JPMogran Chase ile ortaklık yapacağını açıklayan şirket, siber endüstri, mühendislik hizmetleri ve uzay havacılık sistemleri sağlarken, kuşkusuz hızlı veri işleme yeteneklerine ve bulut bilişimde yeterli kapasiteye sahip olmak istiyor. Yarışın içinde yalnız değil. IBM, Google, Amazon, Microsoft ve Intel de güçlü rakipleri arasında.

Honeywell, 3 ay sonra sözünü ettiği 64-qubit kuantum bilgisayarı tanıttığında, IBM'in önüne geçmiş olacak. IBM, geçtiğimiz eylül ayında 53-qubit kuantum bilgisayarını tanıtmıştı. Honeywell ise, ilk kuantum bilgisayar yeteneklerini 2018'in sonlarında ortaya koymaya başlamıştı ve görünüşe göre bu konuda elini oldukça çabuk tutmuş.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM aktüel 6 Mart 2020 kataloğunda Huawei ve LG cep telefonu sürprizi
A101 aktüel 5 Mart 2020 kataloğunda Huawei Y9 Prime 2019, Toshiba Smart Led TV satacak
Picasso'nun Jacqueline'in Portresi adlı tablosu 6,5 milyon euroya satıldı!
Corona Virüs nedeniyle Görevimiz Tehlike'nin çekimleri durduruldu
Günün En çok Okunanları
WhatsApp Koyu Mod Nasıl Açılır; Nasıl Kullanılır?
2030'da Hangi İşler Olacak? Hangi İşler Henüz Keşfedilmedi?
Huawei'den Samsung Z Flip İtirafı!
Japon Televizyon Devi, TV Fabrikasında Maske Üretecek!
Ancestor: Humankind Odyssey İnceleme

 

 