Dünyanın En Hızlı Şarj Cihazı Türkiye'de

Mcdodo, dünyanın en hızlı şarj adaptörünü üretti. 100W hızlı şarj destekli GaN teknolojili adaptörler akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlar için bugüne kadarki en yüksek şarj hızını sunuyor.