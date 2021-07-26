Dünyanın En Hızlı Şarjı Geliyor: Xiaomi, 200W Şarjlı Telefonun Peşinde

Hızlı şarj konusunda önde gelen teknolojileri kullanan Xiaomi, örneğin Xiaomi Mi 11 Ultra'da kablosuz olarak 67W şarj desteği veriyor. Xiaomi Mi 10 Ultra ile kablolu şarj için 120W'a kadar çıkıyor. Şimdi, firmanın gelecek yıl 200W kablolu şarjı destekleyen bir telefon çıkaracağı duyuruldu. Bu teknolojinin 2022 haziran ayında görülmeye başlayacağı iddia ediliyor.
MyDrivers'dan gelen sızıntı haberine göre bu şarj desteğine sahip ilk telefon, Xiaomi Mi 12 Ultra olacak. Her ne kadar henüz sadece bir sızıntı haberi olsa da, Xiaomi'nin 200W şarj teknolojisi üzerinde çalışmakta olduğu bir sır değil. Firma bu teknoloji üzerinde çalıştığını duyurmuş ve 4.000mAh pili sıfırda %100 şarja kablolu olarak sekiz, kablosuz ise 15 dakikada çıkarabildiğini açıklamıştı.
Bir karşılaştırma yapmak gerekirse Samsung Galaxy S21 serisi sadece 25W şarj sunuyor, iPhone 12 serisi sadece 20W şarja sahip. Bu nedenle 200W çok daha fazla güç sunacak.
Hızlı şarjın bir dezavantajı, pili beklenenden çabuk tüketmesi olabilir. Xiaomi ise, 800 şarj döngüsünden sonra (eğer telefonu her gün düzenli olarak şarj ediyorsanız bu süre 2 yıla denk geliyor) pilin kapasitesinin %20'sini kaybedebileceğini söylüyor. Bu, aslında ortalamaya bakıldığında, oldukça iyi bir rakam.
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