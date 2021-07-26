Dünyanın En Hızlı Şarjı Geliyor: Xiaomi, 200W Şarjlı Telefonun Peşinde

Xiaomi Mi 12 Ultra, Dünyanın en hızlı şarjını sunan akıllı telefon olabilir: 200W şarj ile 8 dakikada sıfırdan yüze...

Xiaomi, 200W Şarjlı Telefonun Peşinde

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