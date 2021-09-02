Dünyanın En Hızlı USB Flaş Diski Ortaya Çıktı: İşte DataTravaler Max

Kingston, yeni yüksek performanslı USB-C flaş sürücüsü DataTravaler Max'in kullanıma sunulduğunu duyurdu. DataTraveler Max, 1000 Mbps'ye kadar okuma hızlarına ve 900 Mbps'ye kadar yazma hızlarına sahip olmasıyla piyasadaki en hızlı USB sürücüsü olabilir.
Kingston, DataTraveler Max'i mobilite ve kullanım konforunu göz önüne alarak tasarlamış. Bununla berbaer flaş disk, kullanılmadığı durumlarda USB-C bağlantı portunun korunmasını sağlayacak çıkıntılı bir kasa yapısına sahip olmasıyla da tasarım açısından dikkat çekiyor.
Kingston Flash Ürün Müdürü Carissa Blegen, şunları söyledi: "DT Max, tüketicilerin günümüzün içerik taleplerini oluşturmalarına ve bunlara ayak uydurmalarına olanak sağlamak için endüstri lideri hızlarda ödün vermeyen depolama alanı sunuyor. Müşterilerimizin tanıdığı ve bizden beklediği benzersiz performansı sunarak USB-C flash sürücüler için yeni bir çıta belirlemekten gurur duyuyoruz."
DataTraveler Max, HD fotoğraflar, 4K/8K videolar, müzik ve daha fazlası gibi büyük dijital dosyaları en yüksek hızlar ve 1TB'a varan yüksek kapasitelerle sorunsuz bir şekilde aktarabiliyor ve saklayabiliyor. Anahtar halkasının ve LED durum göstergesinin eklenmesi, sürücüyü hareket halindeyken depolamaya ihtiyaç duyan kullanıcılar için ideal hale getiriyor.
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