Dünyanın En Hızlısı ASUS ROG Swift 360 Hz Tanıtıldı! İşte Özellikleri!

ASUS Republic of Gamers, ROG Swift 360 Hz PG259QN modelini duyurdu. Dünyanın en hızlı e-spor oyuncu monitörü ROG Swift 360 Hz PG259QN, hızlı aksiyon içeren battle royale türü oyunlarda zafere ulaştırmak için yüksek performans sağlıyor. Full HD (1920 x 1080) Fast IPS panele sahip olan monitör, 360 Hz yenileme hızı, 1 ms griden griye tepki süresi ve NVIDIA G-SYNC işlemcisiyle akıcı oyun deneyimi ve son derece gerçekçi görüntüler sunuyor.
Geleneksel IPS panellerden dört kat daha hızlı açılıp kapanan sıvı kristal bileşenler içeren 24,5 inç Full HD (1920 x 1080) Fast IPS panele sahip ROG Swift 360Hz PG259QN, son derece hızlı 1 ms (griden griye) tepki süresi sunuyor. Panel ayrıca standart monitörlerin sunabildiğinin ötesinde renkler ve parlaklık için HDR10 desteğiyle geliyor. Oyuncular bu sayede son derece gerçekçi grafiklerin keyfini çıkarabiliyor.
Dahili NVIDIA G-SYNC işlemci oyunların yırtılma, takılma veya gecikme olmadan görüntülenmesini sağlıyor. Ayrıca, oyun tutkunları ve profesyonel oyuncular tam değişken yenileme hızı (VRR) ve değişken hız aşırtma özellikleriyle üstün görüntü kalitesi ve olağanüstü akıcı oynanış elde ediyor.
ROG Swift 360Hz PG259QN, e-spora uygun tasarımıyla oyuncuların ekranda olan bitene odaklanmasını sağlayan minimal bir görünüm sunuyor. Mat alt çerçeve ekrandaki yansımayı azaltırken çerçevenin altına yerleştirilen gösterge ışığı kullanıcının görüş alanının dışında kalıyor. Alandan tasarruf sağlayan V şeklindeki stant, oyuncuların klavye ve mouse'u monitöre yaklaştırmasını sağlayarak oyun sistemlerine daha fazla yer açıyor.
Monitördeki özel geniş soğutma bloğu, ısıyı uzaklaştırmak için diğer monitörlerde bulunanlara kıyasla daha fazla yüzey alanına sahip. Bu da uzun oyun maratonlarında daha verimli bir soğutma sağlıyor.
Bugha ile zorlu görevler
Ürünün piyasaya çıkışını kutlamak için düzenlenecek Şampiyonların Tercihi kampanyasında ROG, 2019 Dünya Fortnite Şampiyonu Bugha ile iş birliği yaptı. Oyuncular sosyal medya üzerinden Bugha'ya ROG Swift 360 Hz PG259QN ile tamamlamasını istedikleri zorlu görevler göndererek kampanyaya katılabilecek. Katılımcılar ROG Swift 360 Hz PG259QN oyuncu monitörü kazanma şansı yakalamanın yanı sıra Bugha ile ikili Fortnite oynama fırsatı elde edecek.
"ROG oyuncu monitörlerinin rekabet avantajı sunan hıza ve özelliklere sahip olduğunu ve yeni ROG Swift 360 Hz PG259QN'nin performansını gözle görülür biçimde artırdığını belirten Bugha, "ROG Swift 360 Hz, performansımı geliştirmemi sağladı. Artık başka bir monitöre geri dönmem çok zor. Bu endüstri lideri 360 Hz yenileme hızı ile oyun oynamak harika. En hızlı tepki süresini sunan monitör, sade ve minimal tasarımıyla hem yarışmalara hem de eğlenceye uygun bir görünüme sahip." dedi.
ROG ve Bugha dünyanın her yerinden oyuncuları, Bugha'nın ROG Swift 360 Hz ile tamamlamasını istedikleri zorlu görevler önermeye çağırıyor. Örneğin, oyuncular Bugha'dan keskin nişancı silahı kullanmadan veya yapı inşa etmeden oynamasını isteyebilecek. ROG ve Bugha gönderilen zorlu görevlerden üç tanesini seçecek ve denemeler Bugha'nın YouTube kanalından yayınlanacak. Zorlu görev önerileri Bugha'nın paylaştığı tweet'lerin veya TikTok videolarının altına ya da ROG Twitter, TikTok, Instagram veya Facebook hesaplarındaki paylaşımlara #ROGSwift360Hz etiketiyle yorum olarak gönderilebilecek. Önerdiği zorlu görevi seçilen katılımcılar ROG Swift 360 Hz oyuncu monitörü kazanma şansı yakalayacak ve ikili Fortnite yarışmasında Bugha'nın takım arkadaşı olarak oynama fırsatı elde edecek.
ROG Swift 360Hz PG259QN Teknik Özellikleri
|
Panel boyutu (çaprazlama)
|
24,5 inç üç kenarı çerçevesiz ekran (16:9)
|
Panel arka aydınlatma / tür
|
Fast IPS
|
Ekran yüzeyi
|
Yansımaz
|
Çözünürlük
|
1920 x 1080
|
Parlaklık
|
400 cd/m² (tipik/HDR açık)
|
Yenileme hızı
|
360 Hz (varsayılan)
|
İzleme açısı (CR?10)
|
178°(Yatay) / 178°(Dikey)
|
Görüntü renkleri
|
16,7 milyon
|
Tepki süresi
|
1 ms (GTG)
|
HDR Desteği
|
HDR 10
|
Renk doğruluğu
|
?E < 1,5
|
GameVisual
|
G-Sync E-spor, RTS/RPG, Yarış, sRGB, Sinema ve Manzara modları
|
Önceden kalibrasyon
|
Evet
|
GamePlus
|
Var (Nişangah, Zamanlayıcı, FPS Sayacı, Ekran Hizalama ve Kronometre)
|
ULMB
|
Var (240 Hz ve 144 Hz destekli)
|
G-Sync işlemcisi
|
Evet
|
Giriş / Çıkış
|
DisplayPort 1.4,
HDMI 2.0,
USB 3.0 x 2,
Kulaklık jakı
|
Mekanik tasarım
|
Öne arkaya eğme: -5°–+20°
Eksen Etrafında Dönme: -25°–+25°
Dik Çevirme: 0°–+90°
Yükseklik ayarı: 0-120 mm
VESA Montajı: 100 x 100 mm
|
Boyutlar
|
557 x (379–499) x 247 mm (stant ile)
688 x 254 x 508 mm (paket)
|
Ağırlık
|
7,1kg (net ağırlık), 9,9 kg (brüt ağırlık)
|
Uyumluluk ve Standartlar
|
TÜV flicker free,
TÜV düşük mavi ışık
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