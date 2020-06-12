Asus TUF Gaming VG24VQ İncelemesi! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Asus'un TUF serisi oyuncu monitörlerinden TUF Gaming VG24VQ'yu inceledik. Peki, fiyat/performans monitörü olan Asus TUF Gaming VG24VQ alınır mı, özellikleri ve fiyatı ne? İşte Asus TUF Gaming VG24VQ incelemesi!

12 Haziran 2020 16:00

Ercan Uğurlu