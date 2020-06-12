Asus TUF Gaming VG24VQ İncelemesi! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Oyuncu monitörü dendiği zaman akıllara çok sayıda özellik geliyor belki ancak bunların ilk başında kuşkusuz panel yenileme hızı yer alıyor demek mümkün. Zira oynadığınız oyunla, kullandığınız ekran kartı ile doğrudan ilişkili olan bu özellik, oyun esnasında monitörden maksimum performansı elde etmenizi gözetiyor. Asus'un bugün inceleyeceğimiz TUF Gaming VG24VQ modeli de istenilen bu performansı sağlayacak türden bir monitör oluyor.
144Hz tazeleme hızına sahip olan monitör, öte yandan oyuncular için aranan bir diğer özellik olan fiyat/performans noktasında da dikkat çekiyor. Peki, başka ne gibi özellikler içeriyor dersiniz? Şimdi daha yakından bakalım...
Asus TUF Gaming VG24VQ Tasarımı Nasıl?
Asus TUF Gaming VG24VQ'nun farklı bir modelini daha önce incelemiştik aslında. İncelediğimiz VG27AQ modeliydi ve elbette birtakım farklı özellikler içeriyordu. Gerek tasarım gerek özellik bakımından o modeli fazlasıyla beğenmiştik. TUF Gaming VG24VQ monitör de, benzer hatları taşıyor ve serinin genel çizgisini korumayı başarıyor.
Öncelikle monitörün tasarımından başlayacak olursak, TUF Gaming VG24VQ'nun hafif kavisli yapıda tasarlanan bir model olduğunu söyleyebiliriz. Monitörün 1500R kavisli ekranı, 1800R gibi çok ciddi kavis içermemesiyle sevindirici. Zira ekran çok büyük boyutlarda değil; 23.6 inç. Eğer bu boyuta daha fazla kavis uygulansa, görüş alanı oldukça daralır ve ekran boyutu olduğundan daha küçük görünebilirdi. O nedenle Asus, oldukça dengeli şekilde 1500R kavisi tercih etmiş.
Öte yandan monitör, görünüşüyle yine elbette oyunculara hitap edecek agresif kaplamalardan oluşuyor. Fakat bu modelde RGB ışıklandırma tercih edilmemiş. Elbette RGB ışıklandırmayı beğenen var, beğenmeyen var; bu tercih meselesi.
Monitörün plastik gövdesi, ergonomik açıdan ise oldukça cömert davranıyor. Ekrana yükseklik ayarı yapabiliyor, ekranı eğebiliyor, döndürebiliyor ve pivot desteğinden faydalanabiliyorsunuz. Bu anlamda gayet esnek bir kullanım sağladığını söylemek mümkün.
3 yandan ince kenar çerçevelerine sahip olan monitör, ekranın sağ kenarında ise menü tuşlarını bulunduruyor. Monitörün ayağı ise, yere gayet sağlam basacak ölçüde geniş tutulmuş.
Asus TUF Gaming VG24VQ Özellikleri Neler?
TUF Gaming VG24VQ, sahip olduğu fiyat kategorisi için geniş özellikler sunuyor. Bunların başında da elbette az önce de söylediğimiz gibi 144Hz tazeleme hızı geliyor. Monitör, hem FreeSync desteği sunuyor, hem de Adaptive Sync ile NVIDIA G-Sync'e göz kırpıyor. Böylece AMD Radeon ekran kartlarıyla senkron tutturabilen monitör, bilgisayarında NVIDIA ekran kartı kullananlar tarafından da yüksek kare hızı sağlanabilen bir monitör oluyor.
Buna ilave olarak TUF Gaming VG24VQ'nun tepki süresi de 1 ms olarak yer alıyor. Ancak bu tepki süresi GtG olarak değil, yazılımsal olarak sağlanmış. Fakat buna karşın tatmin edici bir performans sağlıyor. Bunun arkasında Asus'un Extreme Low Motion Blur özelliği, yani düşük hareket bulanıklığı teknolojisi yer alıyor. Böylece tepki süresini besleyebilen monitör, oyun performansında da sınıfına uygun sonuçlar üretebiliyor. Bununla beraber ghosting'in de önüne geçilmiş durumda.
TUF Gaming VG24VQ, Full HD çözünürlüğünde bir monitör. 350 kandela parlaklık, 3000:1 tipik kontrast oranı ve VA paneliyle beraber, bu teknik birimleri ışığında hem oyun performansında hem gündelik kullanımda iyi bir görünürlük sağlıyor.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirirsek Asus TUF Gaming VG24VQ, iyi bir oyuncu monitörü oluyor. Fiyatıyla da bütçeyi çok yormadan iyi bir oyuncu monitörü almak isteyenlere hitap ediyor. Şu an Asus TUF Gaming VG24VQ monitörünü piyasada 1799 TL fiyatla bulabiliyorsunuz ki bu fiyatta bu özelliklerle çok az model mevcut. Aralarında ise elbette küçük farklılıklar var. Burada tercih sizin olacak elbette, ancak bilmeniz açısında şunları da ilave etmekte fayda görüyoruz. Bu modelde 2W'lık çift hoparlör ve 2 adet HDMI 1.4 ile DisplayPort 1.2 girişleri mevcut durumda. Böylece aynı anda 3 farklı kaynağa bağlayabiliyorsunuz.
CHIP Online Notu: %85
+ 144Hz ekran
+ 1500R kavisli panel
+ Oyun performansı
+ Esnek kullanım
+ FreeSync ve Adaptive Sync
- HDR desteği yok
- RGB desen bulunmuyor
Kimler Asus TUF Gaming VG24VQ Satın Almalı?
Özellikle uygun fiyata iyi bir oyuncu monitörü almak isteyen kullanıcılar Asus TUF Gaming VG24VQ monitörü değerlendirebilirler.
Asus TUF Gaming VG24VQ Alternatifleri Neler?
Asus TUF Gaming VG24VQ'ya alternatif olarak BenQ Zowie XL2411P modelini de inceleyebilirsiniz.
Asus TUF Gaming VG24VQ Teknik Özellikleri
Ekran: 23.6 inç
Çözünürlük: 1920x1080
Tarama Hızı: 144Hz
Görüntüleme Oranı: 16:9
Panel: VA
Tepki Süresi: 1 ms
Parlaklık: 350 kandela
Kontrast (Tipik): 3000:1
Görüş Açısı: 178/178 derece
Hoparlör: 2W x 2
Bağlantılar: HDMI 1.4 (2 adet), DisplayPort 1.2, kulaklık
Boyutlar: 537 x 320 x 69 mm
Ağırlık: 5.48 kg.
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