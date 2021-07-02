Dünyanın En İyi Telefonu Seçildi: İşte Şu An İçin Dünyanın En İyi Telefonu!

Global Mobil Ödülleri'nde En İyi Akıllı Telefon kategorisinde kazanan belli oldu. İşte seçilen "Dünyanın en iyi telefonu."

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy S21'e Dünyanın En İyisi Ödülü!

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