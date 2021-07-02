Dünyanın En İyi Telefonu Seçildi: İşte Şu An İçin Dünyanın En İyi Telefonu!

Galaxy S21 Ultra, gerçekten de pek çok yönüyle başarılı bir akıllı telefon. Piyasaya çıkmasının ardından yazılım noktasında da Samsung tarafından desteklenen Galaxy S21 Ultra, böylece kamerasına gelen yeni özelliklerle de kalitesini perçinlerken, kullanıcılarının da beğenini kazanıyor.
Samsung'un bu yılın flaş amiral gemisi Galaxy S21 Ultra, önemli bir ödüle imzasını atmayı da başardı. Global Mobil Ödülleri'nde En İyi Akıllı Telefon kategorisinde ödül kazanan Galaxy S21 Ultra, Samsung'un şimdiye kadar yaptığı en iyi Android telefon olarak kabul ediliyor. Öte yandan Galaxy S21 Ultra, S Pen'i destekleyen ilk Galaxy S serisi akıllı telefon olmasıyla da fark yaratıyor.
Samsung hayranları şimdi artık Galaxy S22 serisini bekliyorlar. Bir diğer beklenen telefon ise Galaxy S21 FE. Ancak henüz bu telefonları görmemize zaman var. Muhtemelen yıl sonuna doğru bu modelleri piyasada görebileceğiz.
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