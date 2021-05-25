Dünyanın en zengini kim? İlk 2'de sürpriz değişiklikler

Forbes'ın yaptığı hesaplamalara göre dünyanın en zenginleri listesinde bu hafta pazartesi günü Fransız iş adamı Bernard Arnault ilk sıraya çıktı, Jeff Bezos ikinci sıraya indi. Ancak değişiklik çok uzun sürmedi.

Dünyanın en zengini kim? İlk 2'de sürpriz değişiklikler

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