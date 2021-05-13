"Zero Trust" Platformu ONOTIO ile İlk Kez Türkiye'de

Pandemi nedeniyle yaygınlaşan uzaktan çalışma anlayışı ile birlikte şirket çalışanlarının ofis dışından ve çeşitli cihazlar aracılığıyla çalıştıkları kuruma veya kurumun bulut üzerindeki iş, uygulama ve servis sağlayıcılarına bağlanmaları çeşitli riskleri beraberinde getiriyor. Şirketler, artan bulut güvenliği ihtiyaçlarına yönelik olarak sistemlerine bağlanmaya çalışan her cihazı ve kimliği doğrulamaya odaklı bir güvenlik anlayışı olan "Zero Trust/ Sıfır Güven" mimarisine yöneliyor. Her dört Forbes Global 2000 şirketinden biri, bu ihtiyacı karşılamak için 2020 Gartner Magic Quadrant'ta, Security Web Gateway kategorisinde tek lider konumunda olan Zscaler'ın "Zero Trust" ağ güvenliği platformunu tercih ediyor.
Zscaler'ın "Zero Trust" ağ güvenliği platformu, finans ve bankacılıktan otomotiv ve kamu sektörüne kadar geniş bir yelpazede uygulama performans uzmanlığı hizmetleri sunan ONOTIO aracılığıyla Türkiye'de de kullanıma sunuldu. İşbirliği 5 Mayıs'ta düzenlenen çevrimiçi bir toplantıyla duyuruldu.
Etkinlikte konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ONOTIO'nun Kurucusu ve Genel Müdürü Tarkan Süalp şunları söyledi: "ONOTIO olarak en büyük amacımız, tıpkı bir balığın su içerisinde yüzmesi gibi şirketlerin de müşterileriyle doğal, zahmetsiz ve güvenli bir dijital iletişime sahip olmalarını sağlamak. Yaptığımız öncelikli yatırımlarla, bu alanda en profesyonel ve bilgili ekibi oluşturduk. Halihazırda yolculuğumuzun altıncı yılında bu alanda açık ara lider konumdayız. Zscaler, dünyanın farklı bölgelerinde 120'nin üzerinde veri merkezi bulunan, alanının lider firmalarından biri. Türkiye pazarı içinse kendileriyle yapmış olduğumuz stratejik iş ortaklığı sonrasında yatırımın yüzde 100'ü ONOTIO tarafında karşılanarak bugün Zscaler'in dünyanın her yerinde sunduğu Zero Trust çözüm ve hizmet portföyünün tamamını kurumlara yedekli olarak İstanbul ve İzmir'de yerleşik olan veri merkezlerimizden sağlayacağız. ONOTIO'nun bu yatırımı, ülkemizde bu alanda yapılmış en büyük yatırımlardan biri olacak. Ciddi bir donanım yatırımının yanı sıra yüksek hizmet performansını sağlama adına uzman bir ekip kurduk. Ekibimiz, mevzuat uyumluluğundan 7/24 operasyonel desteğe kadar geniş çeşitlilikte hizmetler sunacak."
Zscaler Bölge Direktörü Murat Güneş ise şunları söyledi: "2020 Gartner Magic Quadrant'ta, Security Web Gateway kategorisinde tek lider olan Zscaler, şirket içi uygulamalara hızlı ve güvenli erişim sağlanması için en gelişmiş teknoloji entegrasyonlarını sunuyor. Zscaler, kaynaklara kontrollü erişim sağlayıp karmaşık siber saldırıların hedeflediği yüzey alanlarını küçülterek, dijital dönüşüm sürecindeki yüzlerce şirketin siber güvenlik altyapılarını yeniden yorumlama ve tasarlamanın yollarını keşfetmelerine destek oluyor. ONOTIO ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği sayesinde tüm dünyada kendini kanıtlamış bu hizmeti Türkiye'de güvenlik konusuna 'Sıfır Tolerans' ile yaklaşan lider şirketlerle buluşturacağız. Zero Trust, bulut üzerinde ölçekli yapay zekâ uygulamaları, proxy mimarisi ve hem ağ hem de güvenlik altyapısında daha düşük sahip olma maliyeti gibi avantajlarıyla şirketlerin güvenlik yönetimlerine yepyeni bakış açıları getirecek."
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