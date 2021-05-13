"Zero Trust" Platformu ONOTIO ile İlk Kez Türkiye'de

Her dört Forbes Global 2000 şirketinden birinin ağ güvenliği ihtiyaçları için tercih ettiği bulut tabanlı Zscaler "Zero Trust" platformu, ONOTIO'nun kurduğu ve gelişmiş yedekleme kapasitesine sahip özel veri merkezi aracılığıyla Türkiye'de kullanıma sunuldu.