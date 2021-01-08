Elon Musk'tan WhatsApp'ın yeni kararına tepki! "Signal'i kullanın"

WhatsApp'ın kullanım koşullarında değişikliğe gitme kararı aldı ve bu karar kullanıcıların hoşuna gitmedi. WhatsApp'ın bu adımı sonrası Elon Musk, kişisel Twitter hesabından "Signal kullanın" mesajı yayınladı ve kullanıcıları WhatsApp'a alternatif olan uygulamayı kullanmaya davet etti...