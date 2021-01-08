Elon Musk'tan WhatsApp'ın yeni kararına tepki! "Signal'i kullanın"

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde olan WhatsApp, kullanıcılarının hoşuna gitmeyecek bir karara imza attı. Kullanım koşullarında değişikliğe gitmeye hazırlanan mesajlaşma platformu, verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcılara yasak getirmeye hazırlanıyor.
WhatsApp tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat 2021'de geçerli olacak gizlilik ilkelerine ilişkin kullanıcılara WhatsApp üzerinden onay vermeleri isteneceği bir bildirim gelecek.
WhatsApp'ın internet sitesinde yer alan kullanım şartlarına göre kullanıcılara ait veriler, Facebook'un yanı sıra Facebook tarafından kurulmuş diğer şirketlerle de paylaşılacak.
ELON MUSK'TAN WHATSAPP'A TEPKİ GECİKMEDİ
WhatsApp'ın bu adımı sonrası Elon Musk'tan kısa bir açıklama geldi. Kişisel Twitter hesabından "Signal kullanın" mesajı yayınlayan Musk, kullanıcıları WhatsApp'a alternatif olan uygulamayı kullanmaya davet etti.
Use Signal— Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021
SIGNAL NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELER?
Signal kendini gizliliğe önem veren bir mesajlaşma uygulaması olarak tanımlıyor. Bu uygulamada uçtan uca şifreleme (Açık kaynaklı Signal Protocol) kullanılıyor. Kullanımı ücretsiz ve kolay olan uygulamanın mesajlaşma ve görüşmelere ise erişim izni yok.
Signal klasik mesajlaşma dışında, diğer uygulamalarda da yer alan sesli ve görüntülü arama özelliklerine sahip. Gönderilen fotoğraflar üzerinde çizim, kırpma, döndürme dahil olmak üzere çeşitli düzenlemeler yapabileceğiniz düzenleme özelliği var. Fotoğraflar için ayrıca yazı yazma aracı da bulunuyor.
WhatsApp'ın sunduğu özelliklerin tamamını bünyesinde barındıran Signal, Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey gibi ünlü isimler tarafından da tercih ediliyor.
Signal tarafından sunulan özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:
- Mesajlaşma
- Görüntülü ve sesli arama
- Grup sohbetleri
- Fotoğraf, video, ses gibi medyaları gönderme
- Belirli bir süre sonra kaybolan mesajlar
Ayrıca uygulama üzerinden ücretsiz SMS gönderme imkanı da bulunuyor.
SIGNAL NEREDEN İNDİRİLİR?
Signal uygulamasının Android ve iOS sürümleri bulunuyor. Google Play Store veya App Store'dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın