Dünyanın Tek "İnsan Çarpışma Mankeni" ile Tanışın: John Stapp ve Hikayesi

Çarpışma testlerinde kullanılan maket mankenleri unutun. Biraz sonra, Dünyanın ilk ve tek "insan çarpışma modeli" John Stapp ve insan sınırlarını nasıl zorladığına şahit olacaksınız...

16 Haziran 2021 11:02

Levent Öztürk