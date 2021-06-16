Dünyanın Tek "İnsan Çarpışma Mankeni" ile Tanışın: John Stapp ve Hikayesi

Çarpışma testlerinde kullanılan maket mankenleri unutun. Biraz sonra, Dünyanın ilk ve tek "insan çarpışma modeli" John Stapp ve insan sınırlarını nasıl zorladığına şahit olacaksınız...

  • Levent Öztürk
Dünyanın Tek "İnsan Çarpışma Mankeni"
C-Tech aracılığıyla ABD Hava Kuvvetleri

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