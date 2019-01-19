Dünya'nın Yeni Umudu: Yenilenebilir Enerji!
Yenilenebilir enerji, tüm engellere rağmen, Dünya'nın umudu olmaya devam ediyor!
- Levent Öztürk
Araştırma analisti Morgan Stanley, güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının artık politikalardan etkilenmeyecek kadar yaygınlaştığına inandığını söylüyor. Gerçekten de yenilenebilir enerji, hızlı bir şekilde ucuzlamaya devam ediyor. Morgan Stanley, bir süre önce yaptığı analiz açıklamasında, Güneydoğu Asya'daki birkaç ülke hariç yenilenebilir enerjinin 2020 yılında dünya genelinde en ucuz yeni enerji üretim biçimi olacağını tahmin ettiklerini duyurdu.
Yapılan tahminlere göre karbon salınımı seviyelerinin düşmesini sağlayacak asıl şey de bu olacak. Başka bir deyişle, devletler arasında yapılan anlaşmalardan ziyade daha avantajlı olan yenilenebilir ekonomisi karbon salınım oranının düşme hızına yön verecek.
Yapılan açıklamaya göre küresel olarak 2016 ve 2017 arasında güneş panellerinin fiyatı yüzde 50 düşmüş durumda. Bu düşüş, 2018 yılında da hız kesmiş değil. Ayrıca uygun rüzgar durumuna sahip olan ülkelerde rüzgar gücü ile ilgili masraflar "kömür veya doğal gaz ile çalışan enerji tesislerinin üçte biri kadar düşük" olabilmekte. Rüzgar türbini tasarımındaki yeniliklerle daha da uzun rüzgar kolları kullanmak mümkün oldu ve bu da rüzgardan daha verimli bir şekilde enerji elde edilmesine sebep oluyor.
Morgan Stanley, politik ortamın yenilenebilir enerji düşmanı olduğu söylenebilecek olan Avusturalya'da bile uzun süreçte ümit olduğunu ve 2020 yılına kadar grid-kaynaklı enerjinin yüzde 28'ini sağlayacağını düşündüğünü belirtiyor.
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