Duraklat, oynat, ileri sar: Bir oyundan daha fazlası

Hareket kabiliyeti sınırlı ve artık daha fazla zamanı olan pek çok insan joystick'le buluşuyor, hatta bazıları ilk kez kullanıyordu, bu da oyun endüstrisini son 24 ayda en hızlı büyüyen eğlence formlarından biri hâline getirdi.Bugün bu ezber bozan milyonlarca dolarlık endüstri hem kapsayıcı hem de ödüllendirici bir yapıyla karşımıza çıkıyor. Peki, sektör aslında neye hizmet ediyor?
Duraklat: Kapsayıcı Bir Dünyaya Açılan Pencere
İnsanların birçoğu dış dünyayla bağlantı kurmak için oyun oynamaya başladı. Sosyalleşmek üzere bir araya gelişler önceki yıllara kıyasla epey azaldığından dolayı oyunlar, başka dünyaya açılan bir pencere haline geldi. Bazı insanların oyunlara yaklaşımı fiziksel ve duygusal sağlığını desteklemek içindi, bazısı zaman geçirmek veya yeni bir beceri kazanmak, bazısı da sadece bağlantıda kalmak ve enerjik ve yaşam dolu bir topluluğun parçası olmak içindi. Belirsiz pandemi süreci boyunca, daha önce oyun deneyimi olmayan pek çok insan oyun camiasına katıldı ve bu da endüstrinin şaşırtıcı bir hızla büyümesini sağladı.
Endüstrideki bu büyüme ve dönüşüm, oyuncuların çoğunlukla erkek olduğu ve sosyal hayattan izole yaşadığına dair eski efsaneleri tarihe gömen yeni bir oyuncu profilini ortaya çıkardı. Bugün bir oyun meraklısı olmak için cinsiyet veya yaş engeli bulunmuyor.Üstelik her geçen gün daha fazla insan rahatlamak, eğlenmek ve stresi azaltmak için oyun oynuyor.
Örneğin, Alienware ve Researchscape tarafından hazırlanan "State of Gaming" konulu küresel bir rapor, çoğu oyuncunun dinamik ve dengeli olduğunu gösteriyor. Oyuncular sadece oyun oynamaya odaklanmıyor, aynı zamanda diğer oyuncularla ilişki kurmaya da öncelik veriyor. Yapılan araştırma, ankete katılan her dört oyuncudan birinin yeni arkadaşlar edindiğini (%26), oyun oynayan arkadaşlarıyla yakınlaştığını (%25) ve video oyunları aracılığıyla yakın bağlar kurduğunu (%25) ortaya koyuyor. Bu da video oyunlarının, insanları inanılmaz bir şekilde birleştirebileceğini kanıtlıyor.
Oynat: Türkiye'de Dinamik Büyüme
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de oyun kültürü sürekli gelişiyor ve bu da oyun segmentinde Türkiye'nin önemli bir pazar olduğunu kanıtlıyor. 2020 yılında AdColony ve Global Web Index tarafından yapılan bir araştırmaya göre sadece gençler değil, yetişkinler de oyun oynuyor ve yetişkinlerin yüzde 81,7'si kadınken yüzde 76,5'i erkek. Elde edilen veriler ayrıca, Türkiye'deki tüm internet kullanıcılarının yüzde 84'ünün en az bir cihazla mobil oyun oynadığını da ortaya koyuyor. Türkiye'deki mobil oyuncuların demografisiyse şu şekilde:
- Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 79'u mobil oyun oynuyor.
- Türkiye'deki mobil oyuncuların yüzde 50,2'si erkek, yüzde 49,8'i kadın.
- Türkiye'deki mobil oyuncuların yaş aralıklarına göre yüzdesel dağılımı:
16-24 yaş arası: yüzde 23,9
25-34 yaş arası: yüzde 28,5
35-44 yaş arası: yüzde 25,3
45 yaş ve üzeri: yüzde 22,4
Hızlı İleri Al: Oyun Yükleniyor...
Peki özellikle son 24 ayda yeni bir şekil alan sektör önümüzdeki yıllarda nasıl bir gelişim gösterecek? Endüstrinin yakın gelecekte daha da ilerlemesi ve büyümesini hızlandırması bekleniyor.
Oyun ve Espor Ajansı Gaming in Turkey tarafından 5 yıldır düzenli olarak hazırlanan "Türkiye Oyun Pazarı 2020 Raporu" (Turkish Game Market 2020 Report), oyun endüstrisinin büyüme hızının pandemiyle birlikte arttığını ve bu artışın da oyun oynama sürelerinin yüzde 30 artırdığını gösteriyor. Ayrıca rapordaa Türkiye'deki oyuncu sayısının 36 milyonu aştığı ve sektör büyüklüğünün 880 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor. Endüstrinin ana akım hâline gelmesi ve kullanımının sanal oyun odalarının ötesine geçerek sınıflara, şirketlere ulaşması ve nihayetinde işin geleceğini tanımlaması bekleniyor.
Eğitimde oyun oynama, öğrenme güçlüklerinin üzerine eğilinmesine, iş birliğinin desteklenmesine ve gerçekten etkili, kapsayıcı bilgi paylaşım ortamlarının oluşturulmasına katkıda bulunacak. Önümüzdeki on yılda kuruluşlar; oyun, kodlama ve dağıtık topluluklarda var olan gerçek zamanlı iş birliği uygulamalarını geliştirerek çalışanlarını güçlendirecek. Stratejik düşünme ve el-göz koordinasyonu becerisi, yanıt süresi, takım çalışması ve oyun yoluyla kazanılan liderlik yeteneklerinin, ileride profesyonel yaşamda büyük önemi olacak.
Ülkemizde kodlama oyun teknolojileri yalnızca dijital bir ekonomide iş fırsatları yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda hevesli genç yetenekleri ve geleceğin küresel şampiyonlarını da besleyip eğitecek. Ayrıca bu yaygın kullanım, endüstrinin 5G, Edge, Bulut Bilişim, Yapay Zekâ (AI) ve Makine Öğrenimi (ML) gibi hızla büyüyen teknolojilerden faydalanmasını da sağlayacak. Üretilen veri miktarı nedeniyle oyunlar, bu teknolojilerin önemli birer kullanıcısı olacak. Oyunlar, en yeni işlemcilerle ve güçlü ayrık grafik kartlarla her deneyimi daha etkileyici ve daha gerçek bir hâle getiriyor. Günümüzde oyun dizüstü bilgisayarları ve masaüstü bilgisayarlar, birçok popüler oyuna ait inanılmaz görsellerin imgelerini oluşturabiliyor. Bununla birlikte son teknoloji oyunlar, estetik ve karmaşıklık söz konusu olduğunda sınırları sürekli zorluyor ve oyuncu kitlesinin özel, iddialı ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmış ileri teknoloji makineler gerektiriyor.
Oyuncular için gelecek tam da burada. Bir zamanlar oyuncularla ilgili sahip olduğumuz kalıp yargılar artık geçmişte kaldı. Bugün artık bir oyuncu hem dinamik ve sosyal hem de başarılı. Ve adrenalin içeren video oyunu teknolojisi gibi, ülkemizdeki oyuncuların profili de sürekli olarak değişiyor ve "yükleniyor".
Dilek Özer, Marka ve Kategori Yöneticisi, Dell Technologies Türkiye
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