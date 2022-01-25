Duraklat, oynat, ileri sar: Bir oyundan daha fazlası

2020 yılının başlarında dünya aniden duruverdiğinde, ilgi odağı hâline gelen bir sektör vardı. Evet, oyun sektöründen bahsediyoruz.

Duraklat, oynat, ileri sar: Bir oyundan fazlası

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