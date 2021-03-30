Razer,'ın Project Hazel Adını Verdiği Sıra Dışı Maske Piyasaya Sürülüyor

Oyun ekipmanları ile tanınan Razer, Project Hazel adını verdiği sıra dışı akıllı yüz maskesini piyasaya sürmekte kararlı gibi görünüyor.

  • Levent Öztürk
Razer, Project Hazel Akıllı Maskeyi Satışa Sunuyor
Razer

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