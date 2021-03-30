Razer,'ın Project Hazel Adını Verdiği Sıra Dışı Maske Piyasaya Sürülüyor

Oyun ekipmanları ile tanınan Razer, Project Hazel adını verdiği sıra dışı akıllı yüz maskesini piyasaya sürmekte kararlı gibi görünüyor.

30 Mart 2021 17:05

Levent Öztürk