Razer,'ın Project Hazel Adını Verdiği Sıra Dışı Maske Piyasaya Sürülüyor

Oyuncu ekipmanları üreten Razer bu yılın daha erken dönemlerinde CES'te Project Hazel N95 yüz maskesi konseptini tanıttığında ilk Koronavirüs aşıları, acil kullanım için yeni onay almıştı. Ancak salgın sonrası için düşüncelerin şekillenmeye başladığı günümüzde bile Razer, ileri teknoloji kişisel korunma ekipmanlarının geleceğine güveniyor.
Razer CEO'su Min-Liang Tan'ın geçtiğimiz hafta Yahoo Finance'e söylediğine göre Project Hazel maskesi gerçeğe dönüştürülecek ve satışa sunulacak.
Tan'in söylediğine göre şirket, bu konsept projesinin aşılar ve geri kalan her şey sunulduğunda bile önemini kaybetmeyeceğini düşünüyor. Bu yüzden de bu akıllı maskeyi üretmeye karar verdiler. Aşılardan sonra da maske kullanımının devam edeceğini düşündüklerini söyleyen Tan, pek çok ülkenin tamamen aşılanması için bir ya da iki yılın geçmesi gerekebileceğini de hatırlatıyor. Ancak maskelerin ne zaman üretilmeye başlanacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmış değil.
CES'de tanıtılan ileri teknoloji Project Hazel maske tasarımı şeffaf ve düşük ışıkta ağzınızı görünebilir yapmak için dahili LED ışıklara sahip. İki havalandırma bölgesinde değiştirilebilir filtreler ve şarj edilebilir havalandırıcılar bulunuyor. Hava akışını ayarlayabiliyorsunuz ve bu havalandırma bölgelerinde yer alan ses işleme algoritmaları sesinizin daha net ve daha doğal çıkmasını sağlıyor.
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