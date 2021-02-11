Düz Dünyacılardan Birini Uzaya Göndermek İçin Para Topluyorlar

Dünya'nın uzaydan çekilmiş çok sayıdaki fotoğrafına ve Dünya'nın bir küre olduğuna dair elimizdeki diğer tüm kanıtlara rağmen hala ikna olmamış insanlar var. Yeni bir kampanya, onları ikna etmeyi hedefliyor.