Düz Dünyacılardan Birini Uzaya Göndermek İçin Para Topluyorlar

Dünya'nın uzaydan çekilmiş çok sayıdaki fotoğrafına ve Dünya'nın bir küre olduğuna dair elimizdeki diğer tüm kanıtlara rağmen hala ikna olmamış insanlar var. Yeni bir kampanya, onları ikna etmeyi hedefliyor.  

Düz dünyacıları uzaya gönderecekler

Dünya'nın uzayan çekilmiş fotoğrafları gösterildiğinde, düz dünyacılar bu fotoğrafların NASA  tarafından Photoshop ile hazırlandığını söylüyor. Şimdiye kadar, öne sürülen hiçbir yönteme ve delile inanma eğiliminde de değiller. Ancak bir kişi, bu problemi gidermek için bir çözüm bulduğunu iddia ediyor ve bunu sağlamak için de para toplamaya çalışıyor. Marc Gauld, gördüklerini herkese anlatabilmesi için için bir düz dünyacıyı uzaya göndermek istiyor.

GoFundMe'deki kitle fonlaması, uzaya ticari bir uçuş yapılırsa ilk seyahatte bir bilet almak için yeterli parayı toplamayı hedefliyor. Gauld kampanya duyurusunda, "bu kampanyayı düz dünyacılara dünyanın yuvarlak olduğunu kesin ve net bir şekilde göstermek için düzenledik" diye yazıyor. Virgin Galactic uçuşunda dünyanın yörüngesine girmek için koltuk almak şu anda 250.000 dolara patlıyor. 

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