Dying Light 2, Şimdiden 3 Milyonun Üzerinde Oyuncuya Ulaşmayı Başardı!

Dying Light 2, bir zombi kıyametinden sonra gerçekleşen birinci kişi aksiyon oyunu olarak tanımlanabilir. Oyun, piyasaya sürüldüğünde aldığı eleştiriler karışıktı ve şu anda Xbox Series X sürümü için Metacritic'te 77. sırada bulunuyor. Ancak geçtiğimiz hafta boyunca geliştirici Techland, eleştirmenlerin hatalar ve performansla ilgili endişelerinin çoğunu gideren birkaç yama yayınladı.
Şimdi ise, performansları iyileştiren, saniyede 60+ kare (FPS) değişken yenileme hızı modu ekleyen, müttefik ve düşman davranışını iyileştiren ve bazı bozuk görevleri düzelten başka bir güncelleme yayınlandı.
Oyunun 60 FPS'de çalıştığı performans modu, oynamanın en iyi yolu olmaya devam ediyor ve artık minimum FPS düşüşüne sahip. Kalite ve Çözünürlük modu da daha iyi görünüyor, ancak 30 FPS'de kilitlendiği için fark daha az görülüyor.
İlk yayım sırasındaki pek parlak olmayan incelemelere ve hatalara rağmen, Dying Light 2 satış listelerinde oldukça iyi bir başarı yakalamış gibi görünüyor. Oyunun resmi Twitter hesabına göre, oyun şimdiden 3 milyonun üzerinde farklı oyuncu tarafından oynanmış durumda.
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