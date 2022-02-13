NASA, Elon Musk'ın Artarda Uzaya Yolladığı Starlink Uydularından Endişeli!

NASA, ABD federal hükümetine SpaceX'in fırlatmaya hazırlandığı 30.000 uydudan oluşan ikinci nesil Starlink mega takımyıldızı hakkında endişelerini dile getiren bir mektup yazdı. Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) gönderilen beş sayfalık mektupta NASA, SpaceX'in gökyüzünü binlerce Starlink uydusu ile doldurma planlarının, alçak Dünya'daki olası çarpışmalarda önemli bir artışa yol açabileceğini söylüyor. Ayrıca bilimsel çalışmalara ve insanlı uzay uçuşu görevleri için de engel teşkil etme olasılığından söz ediliyor.
NASA, bu plan gerçekleşirse, Dünya'nın yörüngesindeki izlenen nesnelerin sayısını iki katına çıkaracağını ve 600 kilometre irtifanın altındaki nesnelerin sayısının beş katına çıkacağını söylüyor. Bu rakam, kaza olasılığını büyük ölçüde artırıyor.
NASA'nın uyarı mektubu, SpaceX'in 49 uyduyu fırlattıktan bir gün sonra bir jeomanyetik fırtınanın Dünya'yı vurup uyduların 40'ını yok etmesinden bir hafta sonra geldi.
Uydu tıkanıklığı sorununun ötesinde, Starlink'in uydu takımyıldızı ile ilgili endişelerini dile getiren astronomlar, astrofotoğrafçı ve uydu operatörleri, binlerce uydunun gökyüzünü doldurduğunda gözlemleme ve fotoğraflama yeteneklerini engelleyeceğini söylüyor.
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