Corona Virüs'ten Nasıl Korunulur? İşte Dr. Öz'den Korunma Planı!

Dr. Mehmet Öz Dünya genelinde görülen Corona Virüs yeni adıyla Covid-19'a karşı kendinizi ve ailenizi korumak için alabileceğiniz önlemlerin bir listesini yaptı. "İnsanların endişeli olduğunu biliyorum ama tekrar söylüyorum panik yapmanın zamanı değil. Dr.Öz ''Korunma yöntemlerini öğrenme ve hazırlık yapma zamanıdır," diyor.
İşte Dr. Mehmet Öz'ün, yaşam tarzı tüyolarından hijyen detaylarına, evinizde tedarik edilmesi gereken malzemelerden, bağışıklık güçlendirici gıdalara kadar bilmeniz gerekenler listesi.
Yaşam Tarzı Nasıl Olmalı?
- Yeterli Uyuduğunuzdan Emin Olun: En az 7 saat gece uykusu gerekli.
- Düzenli Egzersiz: Günaşırı yarım saat egzersiz yapmaya çalışın.
- Soluduğunuz Havanın Kalitesini Arttırın: Havanın kuru olması, soğuk algınlığına neden olan virüslerin çoğalması için ideal ortam oluşturmaktadır. O nedenle hava nemlendiricisi kullanın. HEPA filtreleri nemlendiriciler havadaki virüs partiküllerinin sayısını azaltır.
- Meditasyon Yapın: Bağışıklık sistemini destekleyebilir.
Hijyen Nasıl Sağlanır?
- El Sıkışmayın: El sıkışma, Fist-Pumping dediğimiz yumruk tokuşturma işleminden 10 kat daha fazla mikrop aktarır. Eşinize, dostunuza başınızla selam verin.
- Yüzünüze Dokunmayın: Corona Virüsler birçok yüzeyde bir haftadan fazla süre yaşayabilir. Parmaklar 1 saatte onlarca virüsü gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza aktarır.
- El Yıkama Süresini 3 Katına Çıkartın: Sadece yüzde 5'imiz su ve sabunla 20 saniye el yıkıyor. En az 20 saniye süreyle su ve sabun ile el yıkamak gerekli. Ayrıca en az yüzde 60 içeren el dezenfektanı kullanın.
- Yüzeyleri Dezenfekte Edin: Mikropları bir yüzeyden diğerine yayabilecek mendiller yerine dezenfektan spreyler tercih edin. Temizlediğiniz yüzeyin 3 dakika ıslak kalmasına izin verin.
Evlerinizde En Az 2 Haftalık Temel Öğelerin Tedarikini Sağlayın
- Ev Gereçleri Olarak: Tuvalet kağıdı, sabun, deterjan, dezenfektanlar.
- Yiyecek Olarak: Raf ömrü uzun olan mutfakta saklayabileceğiniz gıdalar ve dondurabileceğiniz yiyecekler.
- İlaçlar: Reçeteli & reçetesiz
Bağışıklık Sisteminizi Nasıl Kuvvetlendirebilirsiniz?
Bugünden Başlayın
- Beslenmenize Sebze ve Meyve Ekleyin: Turunçgiller, böğürtlen ve kivi gibi vitaminleri yüksek meyve ve yeşil yapraklı sebzeler yemek, vücudunuza gerekli vitamin ve mineralleri sağlar.
- D3 Vitamini: 1200 UI günlük miktar alınmalı.
- Grip Aşısı Olun: Mevsimsel grip semptomlarını COViD-19 ile karıştırmamak için önemli.
Eğer Hastaysanız...
- Çinko: 80mg günlük alınmalı.
- C Vitamini: 250mg günde 2 kez alınmalı.
- Beta-Glukan: 250mg günlük alınmalı.
- Kara Mürver: Şurup veya pastilleri 5 gün boyunca günde dört kez alınmalı.
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