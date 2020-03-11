Corona Virüs'ten Nasıl Korunulur? İşte Dr. Öz'den Korunma Planı!

Tüm dünyayı etkisi altına almaya devam eden Corona Virüs hakkında endişeler tüm insanlığı derinden sarsarken, dünyaca ünlü Dr. Mehmet Öz dünya genelinde görülen Corona Virüs yeni adıyla Covid-19'a karşı kendinizi ve ailenizi korumak için alabileceğiniz önlemlerin bir listesini yaptı.