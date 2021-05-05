E3 2021'e Büyük Şok: Oyun Devi E3'te Olmayacağını Açıkladı!

Geçmiş yıllardan bugüne dek süren ve milyonlarca oyuncuya her sene büyük heyecan yaşatan E3 oyun fuarı, bu sene de haziran ayında kapılarını açacak. Elbette bu sene COVID-19 pandemisi sebebiyle online düzenlenecek olan etkinlik, 12 Haziran 2021 ile 15 Haziran 2021 tarihleri arasında internet üzerinden takip edilebilecek.
Fuarın başlamasına az bir süre kala hangi oyun şirketlerinin fuarda boy göstereceği, kimlerin yer almayacağı yavaş yavaş netlik kazanıyor. E3 2021'e katılıp katılmayacağı en çok merak edilen oyun şirketlerinin başında ise Konami geliyor. Kısa bir süre önce Steam üzerinde erken erişime açılacak Getsufumaden: Undying Moon adlı oyununu duyuran Konami'nin önemli projeler üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu nedenle oyuncular tarafından şirketin E3 2021'de yapacağı tanıtımlar heyecanla beklenirken, Konami, E3 2021 kararını duyurdu.
Üzücü haber: Silent Hill ve Metal Gear Solid gibi ünlü oyun serilerinin arkasındaki Konami, bu sene E3 2021'e katılmayacağını açıkladı.
Konami, resmi twitter hesabından "Zamanlama nedeniyle bu yıl E3'te sunum yapmaya hazır olamayacağız" derken, bu haberle milyonlarca sevenini de üzüntüye boğmuş oldu. Ancak mesajın devamı umut verici nitelikte.
Konami mesajın devamında, bir dizi önemli projede derinlemesine çalışma içinde olduklarını ve bu konuda sevenlerine güvence vermek istediklerini dile getirirken, önümüzdeki aylarda güzel haberler vereceklerini de mesaja ilave etmiş.
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