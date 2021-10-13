EarFun'dan İyi Fiyata Yüksek Performanslı Kulaklıklar

2018'de bir grup endüstriyel tasarımcı, akustik mühendis ve müzik tutkunu tarafından kurulan EarFun; son teknolojiye sahip, yüksek performanslı kulaklık modellerini ulaşılabilir fiyatlarla sunmaya devam ediyor. What Hi-Fi?, CNET, PCMag, CES ve TechRadar gibi otoriteler tarafından "en iyi fiyat-performans" kulakları olarak kabul edilen EarFun modelleri, premium bir ses deneyimi yaşatıyor.