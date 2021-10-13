EarFun'dan İyi Fiyata Yüksek Performanslı Kulaklıklar

Üstün niteliklere sahip kablosuz ses ürünleri yaratma vizyonuyla, son teknolojiye sahip kulaklık modelleri tasarlamayı sürdüren EarFun, en uygun fiyatlarla premium ses deneyimi yaşatan ürünler sunuyor.
"Daha İyi Ses, Daha İyi Yaşam" sloganıyla birbirinden özel kablosuz kulaklık modelleri sunan marka, dünyanın en hafif kulaklıklarını tasarlıyor. Air Pro, Air True Wireless, Free Pro, Free 2 ve Air Pro 2 True Wireless modelleriyle kablosuz özgürlük sunan marka; CES Inovasyon ve iF Tasarım Ödülü gibi birçok uluslararası ödüle de sahip.
Air Pro: 6 mikrofon ile üstün ses iletişimi
EarFun Air Pro, hibrit aktif gürültü önleme, 32 saate kadar kullanım süresi, hızlı şarj özelliği, ter ile suya karşı dayanıklı tasarımı ve transparan ses modu ile öne çıkıyor.
Air Pro, arka plan seslerini azaltmak ve insan seslerini daha duyulabilir hale getirmek için geliştirilen özel gürültü filtreleme algoritmasına sahip 6 mikrofonu ile telefon görüşmelerinde de üstün bir performans sunuyor.
Ödüllü kulaklık: EarFun Air
CES Inovasyon ve iF Tasarım ödüllü EarFun Air, gelişmiş 4 adet mikrofonunda yer alan gürültü filtreleme özelliği ile telefon görüşmelerinde kristal netlikte bir iletişim kurulmasını sağlıyor.
Gelişmiş 3 boyutlu kulak modelleme sonuçlarına dayalı olarak, insan kulağına kusursuz ve güvenli bir şekilde oturacak şekilde tasarlanan kulaklık, ergonomik bir müzik dinleme deneyimi yaşatıyor. EarFun Air, tekli kulaklık kullanım özelliği, IPX7 sınıfı suya dayanıklılık ve tek bir noktadan ses kontrolü gibi özellikleriyle de öne çıkıyor.
Free Pro ve Free 2 ile kablosuz özgürlük
EarFun Free Pro, özelleştirilmiş gürültü engelleme algoritması, gelişmiş aktif gürültü önleme özelliği ve yalnızca 4,1 gr ağırlığındaki tasarımıyla dikkat çekiyor. Güçlü bass frekansları sunan kulaklık, binaural düşük gecikme moduyla, gecikmesiz bir dinleme deneyimi yaşatıyor.
Pazardaki kulaklıklara göre %35 daha iyi bir gecikme süresine sahip olan EarFun Free 2 ise ses ve görüntü arasındaki mükemmel bir senkron yakalanmasını sağlıyor. aptX ve AAC ses kodekleriyle sorunsuz ve kesintisiz ses akışı sağlayan kulaklık; oyun modunda görüntü ve ses arasındaki gecikmeyi 60 ms'ye kadar düşürüyor.
Air Pro 2, yüksek çözünürlüklü ses deneyimi
Air Pro 2, otomatik rüzgar önleme teknolojisiyle mükemmel netlikte kablosuz ses deneyimine her koşulda devam edilmesini sağlıyor. QuietSmart™2.0 rüzgar gürültüsü engelleme algoritmasıyla, çevredeki rüzgar gürültüsünü algılayarak bastırıyor. 10 mm titanyum kompozit dinamik sürücüleriyle yüksek çözünürlüklü ses kalitesi sunuyor. Air Pro 2, iki profesyonel gürültü azaltma mikrofonuyla, etrafta çok fazla gürültülü olduğunda bile her kelimenin duyulmasını sağlıyor.
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