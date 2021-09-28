Amazon'un Amazon Echo Destekli En Akıllı "Oyuncakları"

Dans eden ayıcık, mikro dalga fırın, drone ve fazlası... Amazon'un akıllı sesli asistanı Echo'dan destek alan, en sıra dışı cihazları bir araya getirdik!

  • Levent Öztürk
Amazon Echo Destekli En Akıllı "Oyuncaklar"

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