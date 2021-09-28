Amazon'un Amazon Echo Destekli En Akıllı "Oyuncakları"

ABD akıllı hoparlör kullanıcılarının yaklaşık %70'inin 2021'de bir Amazon Echo hoparlörü kullanacağının tahmin edilmesi ile beraber, Amazon'un Alexa'sı muhtemelen dünyanın en tanınmış sanal ses asistanı haline gelecek. Sesli asistanın popülerliği genel olarak sahip olduğu çok sayıda yeteneğe bağlı. Akıllı ev cihazlarınızı kontrol etmek, takvim hatırlatıcıları ayarlamak ve hatta arama yapmak için Alexa'yı kullanmak mümkün. Ve bu yetenek Amazon'un kendi cihazlarıyla da sınırlı değil: Sesli asistanı kendi ürünlerine ekleyen çok sayıda üçüncü taraf kablosuz hoparlör ve akıllı ev cihazı üreticisi bulunuyor.
Alexa'yı bir akıllı hoparlöre eklemek çok mantıklı bir şey gibi görünse de, AI asistanının becerilerine sahip birçok garip cihaz da var. Dans eden oyuncak ayılardan çamaşır makinelerine kadar, Alexa gerçekten her yerde - ve yakında akıllı evinize yeni bir Alexa cihazı grubu gelebilir.
Amazon, yıllık donanım ve hizmetler etkinliğini yarın düzenliyor. Amazon Music, Prime Video ve Amazon Luna yükseltmelerinin yanı sıra yeni Echo hoparlörleri de görebileceğimiz büyük etkinliğe yaklaşırken, Alexa uyumluluğu kazanmış olan en tuhaf cihazların küçük bir listesini oluşturduk.
Amazon Echo Duvar Saati
Alexa'nın bir saatle çalışması aslında iyi bir fikir gibi görünüyor. Sonuç olarak sesli asistana sorulan en büyük sorulardan biri 'saat kaç?', bu yüzden Amazon Echo Duvar Saatinde bu sorunun fiziksel olarak temsil edilmesi mantıklı.
29,99 ABD Doları olarak fiyatlandırılan cihaz, eşleştirilmiş bir Echo cihazında ayarlanan zamanlayıcıları belirtmek için yanan 60 LED'li 10 inçlik bir saat kadranı ile birlikte sunuluyor. Ancak saatin kendisinde yerleşik mikrofon veya hoparlör yok, bu nedenle ayrı bir Alexa hoparlörüne komut vermeniz gerekiyor.
Amazon Basics Alexa Microwave
Alexa Duvar Saati gibi, Amazon'un akıllı mikrodalga fırını da yalnızca ayrı bir Echo hoparlörü ile birlikte çalışıyor. Mikrodalga, sesinizle çalışmanın yanı sıra, neyin pişirildiğini söylemek için dokunabileceğiniz bir Alexa'ya Sor düğmesine sahip. Amazon bazı pişirme ön ayarlarına sahip, böylece "kahveyi yeniden ısıtmasını" veya "bir patates pişirmesini" isteyebilirsiniz.
59,99 ABD Dolar fiyatı ile olan mikrodalga fırın artık üretilmiyor. Yine de Forbes'ten Steve Aquino'nun belirttiği gibi, Alexa mikrodalga fırının, bir ses seçeneği ekleyerek normal düğmeleri kullanamayanlar için yemek pişirmeyi erişilebilir hale getirdiğini unutmamakta fayda var.
Ring Always Home Cam
Geçen yıl düzenlenen Amazon donanım etkinliği, Echo hoparlör serisi için genel bir tasarım yenilemesinin yanı sıra, ev güvenlik şirketi Ring ile göklere çıkan şirketin dronlarla olan ilişkisinin devamını göstermişti.
250 ABD Doları fiyatına sahip olan Ring Always Home Cam, evinizin etrafında uçan ve bir davetsiz misafir görürse neler olup bittiğine dair size canlı yayın imkanı sağlayan bir iç mekan drone'u olarak tanımlanabilir. Diğer Ring güvenlik kameraları gibi, Alexa'dan yayını yalnızca sesinizle hızlı ileri ve geri saran bir Echo Show akıllı ekranda göstermesini istemeniz mümkün.
Bir yıl önce tanıtılmasına rağmen, hala kesin bir çıkış tarihimiz yok, ancak yaklaşan Amazon etkinliği bunu değiştirebilir.
Alexa uyumlu Sharp Smart Works
CES 2019'da tanıtılan Sharp'ın bu mutfak seti, Alexa üzerinden komutlar alabilen 75 litrelik bir fırın, dört kapılı bir buzdolabı/dondurucu, akıllı bir bulaşık makinesi ve 10 kg'lık bir çamaşır makinesinden oluşuyor.
Çamaşır makinesi ise bu setin etkileyici kısmı olabilir. Bu makinenin yeteneklerinin arasında, muhtemelen ebeveynler arasında popüler olacak özel bir çikolata temizleme seçeneğini içeren 22 özel leke çıkarma programı bulunuyor.
Gemmy Twerking Bear
Bu noktada oldukça garip bir ürünle karşılaşıyoruz. Gemmy Twerking Bear, tam olarak beklediğiniz şeyi yapıyor ve Amazon Müzik parçalarınızın ritmine göre dans ediyor. Alexa'ya bir soru sorduğunuzda, sanki Alexa ruhunun içinde yaşıyormuş gibi, yanıt olarak animatronik dudaklarını bile hareket ettiriyor. Sadece müzikle dans etmekle yetinmeyen Gemmy Twerking Bear, bir Alexa zamanlayıcısı, alarmı, hatırlatıcısı veya bildirimi tetiklendiğinde de ses çıkarıyor...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın