Atari'nin VCS Konsolu, Google Desteğiyle Bir İş Bilgisayarına Dönüştü!

Atari'nin uzun bir aradan ve pek çok ertelemeden sonra sunduğu Atari VCS oyun konsolu, Google Workspace desteği kazandı. Konsol böylece, bir iş bilgisayarı olarak da görev yapabilecek!

  • Levent Öztürk
Atari VCS artık Google Workspace'i destekliyor!

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