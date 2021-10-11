Atari'nin VCS Konsolu, Google Desteğiyle Bir İş Bilgisayarına Dönüştü!

28 yıl sonra ilk oyun konsolunu Haziran ayında piyasaya süren Atari, Atari VCS'nin artık Google Workspace'i de desteklediğini duyurdu. Böylece konsol, oyun oynamanın yanında küçük çaplı bir iş bilgisayarına da dönüşmüş oluyor. Google Workspace'in eklenmesiyle, Atari VCS sahipleri artık oyun seansları arasında oturma odalarından Gmail, Google Takvim, E-Tablolar, Slaytlar, Dokümanlar ve Google Drive'a kolayca erişebilecek.
Google'ın çevrimiçi işbirliği yazılımına doğrudan Atari VCS panosundan erişilebiliyor ve kullanıcılar, Atari VCS Companion uygulamasını veya bir fare ve klavyeyi kullanarak belgelerinde değişiklik yapabiliyor.
Ayrıca, eğer Atari VCS'de tam bir PC deneyimi istiyorsanız, konsolun PC modu, Windows 10 veya Linux yüklemenize izin veriyor ve Atari tarafından onaylanmamasına rağmen, birkaç kullanıcı Windows 11'i cihazda çalıştırmayı bile başardı.
Atari VCS, Chrome'un yerleşik olduğu tek video oyun sistemi olduğundan dolayı hem iş hem de oyun için kullanılabilen gerçek bir ikisi bir arada cihaz. Ayrıca sistem, bir eğlence merkezinde TV'nizin altına saklanabilen veya çok fazla yer kaplamadan ofis masanızın üzerine kurulabilen kompakt bir yapıya sahip.
Donanım açısından bakıldığında Atari VCS, bir AMD Raven Ridge 2 APU, bir AMD Ryzen GPU, 32GB eMMC depolama ve 8GB DDR4 RAM'e sahip. RAM kapasitesi yükseltilebiliyor ve dahili bir M.2 yuvasının eklenmesi sayesinde daha da fazla depolama için daha büyük bir M.2 SSD eklemeniz mümkün.
Atari VCS'nin iki konfigürasyonu bulunuyor: 299 dolar fiyatı ile Atari VCS Onyx Base System ve 399 dolar fiyat etiketine sahip olan Atari VCS Black Walnut All-In Bundle. Cihaz, Microsoft'un Xbox kontrol kolu veya Sony'nin DualShock ve DualSense kontrol kolları dahil olmak üzere pek çok kontrol kolunu desteklediğinden dolayı Atari'nin yeni Klasik Joystick'ini kullanamayacak olsanız da temel modeli seçerek biraz tasarruf etmeniz mümkün.
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